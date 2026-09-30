Календар головних спортивних подій на жовтень 2026 року

Розповідаємо про те, які важливі турніри для українського та світового спорту відбудуться в жовтні

Жовтень подарує українським уболівальникам чимало важливих спортивних подій. Національні збірні, єврокубки, тенісні турніри, чемпіонати світу та інші великі змагання наповнюватимуть спортивний календар місяця.

У цій статті «Главком» зібрав найважливіші змаганя другого місяця осені та розповів, чому варто за ними стежити

Хедлайнери жовтня 2026

Жовтень для українського спорту традиційно буде насиченим футбольними подіями. На початку місяця збірна України проведе два матчі Ліги націй: 2 жовтня проти Північної Ірландії та 5 жовтня проти Угорщини. Обидві зустрічі відбудуться у словацькій Трнаві, причому після перших двох турів українці та північноірландці мають по чотири очки й ділять перше місце у групі B2. Але особливого значення набуде повторна зустріч з Угорщиною, адже перший матч цих команд у Будапешті вже став одним із найбільш скандальних у турнірі. Україна перемогла 1:0 завдяки голу Данила Сікана, але наприкінці гри після вилучення Олександра Назаренка на полі виникла масштабна сутичка за участю футболістів і представників тренерських штабів. Конфлікт розпочався після зіткнення Домініка Собослая та Віктора Циганкова, а згодом до нього долучилися інші гравці.

Після збірних увага переключиться на єврокубкову осінь, де продовжить виступи «Шахтар» у Лізі чемпіонів. 14 жовтня «гірники» прийматимуть АЕК, а вже за тиждень, 21 жовтня, зіграють на виїзді проти «Інтера». Цього сезону «Шахтар» проводить свої домашні єврокубкові матчі на лондонському «Стемфорд Брідж».

Не менш цікавою стане азійська частина тенісного сезону. У жінок головними турнірами китайської серії будуть WTA 1000 у Пекіні та Ухані, де Еліна Світоліна матиме важливу можливість набрати якомога більше очок у боротьбі за потрапляння на Підсумковий турнір, де українка наразі перебуває на передостанньому прохідному місці. Інша лідерка українського тенісу, Марта Костюк, через травму правого зап'ястя змушена пропустити Пекінський турнір і продовжує відновлення. Вона втратила можливість додати собі багато очок у Китаї, хоча до травми також залишалася серед претенденток на потрапляння до WTA Finals.

Найважливіші спортивні події жовтня 2026 за участі українців

Цей місяць стане особливим для низки українських фігуристів. Завдяки успішному попередньому сезону одразу сім представників вітчизняного фігурного катання виступлять у головній серії змагань – Гранпрі. На другому етапі в Канаді Україна буде представлена майже у всіх дисциплінах: Кирило Марсак змагатиметься в одиночному катанні, Софія Голіченко та Артем Даренський – у парному, а Ірина Підгайна та Артем Коваль – у танцях на льоду. Представництво буде і на етапі у Франції, де виступлять представники парного катання Іван Хобта та Ганна Герера.

У жовтні відбудеться одразу кілька чемпіонатів світу. Особлива увага буде зосереджена на світовій першості з боротьби, де Україна може боротися за медалі одразу в декількох категоріях у жіночій та греко-римській боротьбі. Те саме можна сказати і про дзюдо, де в непоганій формі перебуває чоловіча частина команди на чолі з Артемом Лесюком та Антоном Савицьким.

Претендувати на нагороди українці будуть і в спортивній гімнастиці: на турнірі виступить один із найкращих українських стрибунів Назар Чепурний, а після паузи до змагань повернеться олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв. За медаль спробує поборотися і важкоатлетка Каміла Конотоп, яка виступатиме на світовій першості у новій для себе категорії до 61 кг.

Жовтень буде насиченим і континентальними першостями. Зокрема, статус однієї з найкращих тенісисток континенту спробує підтвердити Маргарита Песоцька, яка підходить до турніру як гравчиня, близька до топ-50 світового рейтингу. На європейській першості зі стендової стрільби виступить легендарний олімпійський чемпіон Микола Мільчев, а компанію йому складе нова зірка цього виду спорту Єлизавета Пивоварова.

Не можна не згадати і про Юнацьку Олімпіаду, яка вже наприкінці жовтня стартує в сенегальському Дакарі. Хоча МОК на чолі з Крісті Ковентрі фактично зруйнував реноме цього старту як виставки талантів через непрозорі правила відбору на змагання (замість найсильніших спортсменів світу та Європи використовувалися принципи різноманітності, що призвело до збільшення кількості учасників з африканських команд), цей форум все одно дасть можливість юним атлетам проявити себе на великій міжнародній арені. Україна буде представлена на турнірі: попередньо за нашу країну виступлять 38 спортсменів.

Найважливіші спортивні події для світового спорту у жовтні 2026

Пройде у жовтні й інша цікава мультиспортивна подія – World Skate Games. Це світова першість для представників роликових видів спорту, більшість з яких не представлені на Олімпіаді. Водночас один із видів, скейтбординг, входить до олімпійської програми, і там Україна теж буде представлена, як і в інших дисциплінах.

Не можна не звернути увагу і на тенісний турнір серії ATP 1000 у Парижі. Саме там має підійти до завершення епічна кар'єра чоловіка Еліни Світоліної Гаеля Монфіса, який ще у 2025 році оголосив, що сезон-2026 стане останнім у його професійному шляху. Француз планує поставити крапку саме на домашньому Rolex Paris Masters.

Завершальну частину жовтня прикрасять одразу два етапи Гранпрі Формули-1. Спочатку, 9-11 жовтня, пілоти вирушать до Сингапуру, де на міській трасі Марина-Бей відбудеться один із найяскравіших етапів сезону. Гонка традиційно проходитиме вночі, а цьогорічний вікенд матиме ще одну особливість – це буде спринтерський етап. Сама гонка складатиметься з 62 кіл на трасі довжиною 4,927 км.

Через два тижні, 23-25 жовтня, Формула-1 переміститься до США. Гранпрі в Остіні пройде на знаменитій трасі Circuit of the Americas, яка приймає етапи чемпіонату з 2012 року. Цього разу спринту не буде, тому головними подіями вікенду стануть кваліфікація та сама гонка на 56 кіл. Американський етап стане вже 18-м у сезоні та одним із ключових на заключному відрізку чемпіонату.

Графік найважливіших спортивних подій жовтня 2026 року

Дата Вид спорту Подія 1–11 жовтня Настільний теніс Грендсмеш 1–11 жовтня Теніс WTA1000 (Пекін) 1–12 жовтня Стендова стрільба Чемпіонат Європи 2 жовтня, 21:45 Футбол Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В. Третій тур. Україна – Північна Ірландія 2–7 жовтня Велошосе Чемпіонат Європи 2–18 жовтня Роликові види спорту World Skate Games 4–11 жовтня Дзюдо Чемпіонат світу 5 жовтня, 21:45 Футбол Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В. Четвертий тур. Україна – Угорщина 7–18 жовтня Теніс ATP1000 (Шанхай) 9–11 жовтня Тхеквондо Гранпрі 11 жовтня Формула-1 Гранпрі Сингапуру 11–18 жовтня Настільний теніс Особистий Чемпіонат Європи 12–18 жовтня Теніс WTA1000 (Ухань) 14 жовтня, 22:00 Футбол Ліга чемпіонів. Етап ліги. Другий тур. «Шахтар» – АЕК 14–18 жовтня Велотрек Чемпіонат світу 17–25 жовтня Спортивна гімнастика Чемпіонат світу 21 жовтня, 22:00 Футбол Ліга чемпіонів. Етап ліги, третій тур. «Інтер» – «Шахтар» 23–25 жовтня Фігурне катання Гранпрі Франції 24 жовтня – 1 листопада Спортивна боротьба Чемпіонат світу 25 жовтня Формула-1 Гранпрі США 27 жовтня – 1 листопада Важка атлетика Чемпіонат світу 30 жовтня – 1 листопада Фігурне катання Гранпрі Канади 31 жовтня – 8 листопада Теніс ATP1000 (Париж) 31 жовтня – 13 листопада Мультиспортивний форум Юнацькі Олімпійські ігри

Ілля Мандебура, «Главком»