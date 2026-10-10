Збірна України викликала 15 футзалістів на відбір до Чемпіонату світу

«Синьо-жовті» зіграють два поєдинки в жовтні

Тренерський штаб національної команди України з футзалу оголосив заявку на старт другого етапу кваліфікації до Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Асоціації футзалу України.

Склад футзальної збірної України

Керманич «синьо-жовтих» Олександр Косенко розраховує на 15 виконавців. Чемпіонат України представляють девять футзалістів. Решта – легіонери з Португалії, Польщі та Іспанії.

Склад збірної України з футзалу на жовтневі матчі:

Воротарі: Олександр Сухов («Спортінг»), Юрій Савенко («СкайАп»), Олександр Кравець (ХІТ),

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Назар Швед, Даниїл Абакшин, Ігор Корсун, Ростислав Семенченко (всі — «Євробус»), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Микола Нікітюк («Ноя»), Марян Масевич («СкайАп»), Вадим Данилюк («Сокіл»).

Календар футзальної збірної України

Спершу «синьо-жовті» зіграють контрольний матч проти збірної Латвії. Поєдинок запланований на 16 жовтня. Натомість 20 жовтня підопічні Косенка матимуть перший матч етапу відбору – проти Естонії.

Календар матчів футзальної збірної України в кваліфікації до ЧС-2028:

20 жовтня, Естонія – Україна

10 листопада, Словаччина – Україна

26 лютого, Україна – Естонія

2 березня, Україна – Словаччина

До слова, днями молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.