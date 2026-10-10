Збірна України викликала 15 футзалістів на відбір до Чемпіонату світу
«Синьо-жовті» зіграють два поєдинки в жовтні
Тренерський штаб національної команди України з футзалу оголосив заявку на старт другого етапу кваліфікації до Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Асоціації футзалу України.
Склад футзальної збірної України
Керманич «синьо-жовтих» Олександр Косенко розраховує на 15 виконавців. Чемпіонат України представляють девять футзалістів. Решта – легіонери з Португалії, Польщі та Іспанії.
Склад збірної України з футзалу на жовтневі матчі:
Воротарі: Олександр Сухов («Спортінг»), Юрій Савенко («СкайАп»), Олександр Кравець (ХІТ),
Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Назар Швед, Даниїл Абакшин, Ігор Корсун, Ростислав Семенченко (всі — «Євробус»), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Микола Нікітюк («Ноя»), Марян Масевич («СкайАп»), Вадим Данилюк («Сокіл»).
Календар футзальної збірної України
Спершу «синьо-жовті» зіграють контрольний матч проти збірної Латвії. Поєдинок запланований на 16 жовтня. Натомість 20 жовтня підопічні Косенка матимуть перший матч етапу відбору – проти Естонії.
Календар матчів футзальної збірної України в кваліфікації до ЧС-2028:
- 20 жовтня, Естонія – Україна
- 10 листопада, Словаччина – Україна
- 26 лютого, Україна – Естонія
- 2 березня, Україна – Словаччина
До слова, днями молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.
Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.
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