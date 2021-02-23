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    Мовний скандал у футболі: арбітр подає до суду на львівського тренера

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    Микола Кривоносов<span>&nbsp;збирається подавати позов до суду на тренера &laquo;Львова&raquo; Віталія Шумського ( на фото) за наклеп</span> - Мовний скандал у футболі: арбітр подає до суду на львівського тренера
    Микола Кривоносов збирається подавати позов до суду на тренера «Львова» Віталія Шумського ( на фото) за наклеп
    Фото: fcmariupol.com.

    Судді стверджують, що керманич львів'ян отримав «гірчичник» за системні зауваження в грубій формі

    Четвертий арбітр матчу 15-го туру Української прем’єр-ліги «Львів» - «Колос» Микола Кривоносов планує звернутися до суду після скандального інциденту з головним тренером господарів Віталієм Шумским.

    У другому таймі Шумський отримав жовту картку. Після закінчення зустрічі керманич «Львова» заявив, що головний арбітр Віктор Копієвський покарав його за зауваження на адресу четвертого судді Кривоносова з вимогою говорити українською мовою.

    Як повідомляє «Бомбардир», судді матчу вже написали пояснення епізоду в комітет арбітрів. Ці документи тепер йдуть в КДК УАФ. Зі слів арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження в грубій формі арбітрам та публічні претензії впродовж гри. Тепер Кривоносов збирається подавати позов до суду за наклеп з боку Шумського.

    Додамо, що напередодні уповноважений із захисту державної мови звернувся до президента УАФ Андрія Павелка з проханням дати пояснення щодо цього епізоду.

    Раніше Главком писав, що конфлікт на мовному гранті стався між головним тренером футбольного клубу «Львів» Віталієм Шумським та арбітрами матчу 15-го туру УПЛ. На 67-й хвилині матчу львівського клубу з «Колосом» головний арбітр Віктор Копієвський показав Шумському жовту картку після того, як тренер сказав резервному арбітру Миколі Кривоносову, щоб той розмовляв українською мовою. Кривоносов розцінив це як тиск на суддю і попросив головного арбітра показати Шумському «гірчичник».

    Теги: Львів УПЛ Віктор Копієвський
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