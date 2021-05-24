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    На чемпіонаті світу з хокею зняли прапори Росії й Білорусі

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    Росію й Білорусь позбавили національних символів - На чемпіонаті світу з хокею зняли прапори Росії й Білорусі
    Росію й Білорусь позбавили національних символів
    Фото з відкритих джерел

    «Триколор» замінили на символ Олімпійського комітету країни-агресора, а «зелено-червоний» - на прапор опозиції

    У Ризі, де проходить чемпіонат світу з хокею, прибрали прапори Росії та Білорусі, які символізували збірні учасників турніру на центральній площі латвійської столиці. Тепер на площі знаходиться прапор Олімпійського комітету Росії і справжній прапор Білорусі, який нині називають прапором опозиції, хоча він офіційно використовувався на початку і в кінці минулого століття.

    Раніше вже виникало питання правомірності розміщення прапора Росії в Ризі. Справа в тому, що через санкції з боку Всесвітнього антидопінгового агентства Росії заборонено протягом двох років брати участь у міжнародних змаганнях. Збірна виступає на турнірі під символікою ОКР. Але раніше представники муніципалітету Риги пояснили, що місто було прикрашено відповідно до рекомендацій Міжнародної федерації хокею.

    Заміну білоруського прапора мер Риги Мартіньш Стакіс пояснив, що вважає неприпустимим перебування прапора режиму Олександра Лукашенка в місті.

    Учора, нагадаємо, білоруська влада примусово посадила пасажирський літак іноземної кампанії для арешту опозиціонера Протасевича.

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    Теги: Білорусь Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу хокей
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    На чемпіонаті світу з хокею зняли прапори Росії й Білорусі