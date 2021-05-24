  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    УЄФА представив трофей Ліги конференцій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Такий вигляд має кубок конференцій - УЄФА представив трофей Ліги конференцій
    Такий вигляд має кубок конференцій
    Фото УЄФА

    Вага кубку складає 11 кг, висота 57,5 см

    УЄФА в своєму «інстаграмі» опублікував відео, в якому представив трофей нового єврокубкового турніру, що стартує в наступному сезоні – Ліги конференцій.

    Висота трофея становить 57,5 см, а вага - 11 кг. Він складається з 32 шестикутних прутів, що закручуються від підстави вгору.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от UEFA (@uefa_official)

    Ліга конференцій стане третім єврокубковим турніром. У його розіграші візьмуть участь 184 команди з 55 національних асоціацій УЄФА. До складу учасників увійдуть 46 клубів, які перейдуть з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Перед груповим етапом будуть проходити три відбірні раунди і раунд плей-офф. Прямих путівок в груповий етап не буде. У цю стадію вийдуть 32 команди: 17 клубів – через основний шлях Ліги конференцій, п'ять клубів – через шлях чемпіонів Ліги конференцій, 10 клубів – після вильоту з раунду плей-офф Ліги Європи.

    Читайте також:

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    УЄФА представив трофей Ліги конференцій