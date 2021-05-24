УЄФА представив трофей Ліги конференцій

Вага кубку складає 11 кг, висота 57,5 см

УЄФА в своєму «інстаграмі» опублікував відео, в якому представив трофей нового єврокубкового турніру, що стартує в наступному сезоні – Ліги конференцій.

Висота трофея становить 57,5 см, а вага - 11 кг. Він складається з 32 шестикутних прутів, що закручуються від підстави вгору.

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Ліга конференцій стане третім єврокубковим турніром. У його розіграші візьмуть участь 184 команди з 55 національних асоціацій УЄФА. До складу учасників увійдуть 46 клубів, які перейдуть з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Перед груповим етапом будуть проходити три відбірні раунди і раунд плей-офф. Прямих путівок в груповий етап не буде. У цю стадію вийдуть 32 команди: 17 клубів – через основний шлях Ліги конференцій, п'ять клубів – через шлях чемпіонів Ліги конференцій, 10 клубів – після вильоту з раунду плей-офф Ліги Європи.