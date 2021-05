Найкращий український тенісист відмовився від послуг Ryanair через арешт Протасевича

Український тенісист Сергій Стаховський обурений подіями в Мінську, де через погрози бути збитим змушений був здійснити незаплановану посадку літак компанії Ryanair. Білоруська влада навіть відправила на перехоплення винищувач.

Літак здійснив вимушену посадку. Всіх пасажирів з нього вивели, після чого перевірили, але нічого підозрілого не знайшли. Авіалайнер здійснював рейс з Афін до Вільнюса. На його борту був білоруський опозиціонер, головний редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його заарештували.

В авіакомпанії зробили вигляд, що арешту не було. В прес-релізі, який вийшов після інциденту, про Протасевича немає жодного слова. «Всі пасажири вийшли з літака для його перевірки місцевою владою. Нічого неприйнятного не було знайдено, і влада дозволила виліт разом з пасажирами і екіпажем після приблизно 7 годин, проведених на землі», – йдеться в заяві Ryanair.

«Яка брехня. Ваші пасажири не змогли благополучно дістатися до Вільнюса. Деякі з них були заарештовані в Мінську. Як можна опублікувати таку заяву? Я більше не літаю з вами, хлопці», – написав Сергій Стаховський у себе в Twitter.

What a pile of lies... your passengers didn’t get safe to Vilnius...Some of them were arrested in Minsk...

How can you possibly publish such a statement ?

I ain’t flying with you folks ever again @Ryanair https://t.co/6OMZhJY2aZ