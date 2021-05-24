«Реал» позбавиться найдорожчої зірки команди

Еден Азар має намір залишити Мадрид і повернутися до «Челсі»

Бельгійський нападник мадридського «Реала» Еден Азар намір залишити команду в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, 30-річний футболіст хоче повернутися в лондонський «Челсі», за який виступав до переходу в «Королівський клуб». Еден впевнений, що потенційний трансфер форварда «Парі Сен-Жермен» Киліана Мбаппе остаточно закриє йому шлях до складу «Реала».

Раніше повідомлялося, що «Челсі» розглядає можливість повернення Азара. До цього «Реал» виставив гравця на трансфер і встановив на нього цінник.

Азар перейшов у «Реал» влітку 2019 року за €115 млн. До цього він сім років захищав кольори «Челсі», а на початку кар'єри грав за «Лілль». У сезоні, що завершився, Еден взяв участь в 14 матчах іспанської Прімери, забив два голи і віддав дві результативні передачі.

Тим часом видання As проаналізувало ігровий час Азара і повідомляє, що за кожну хвилину, проведену на полі, «вершкові» заплатили Едену €39 400, а за кожен забитий м'яч €18,8 млн.