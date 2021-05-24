Тренер Де Дзербі прокоментував розмови про його перехід в «Шахтар»

Роберто Де Дзербі каже, що ще думає над пропозицією українського клубу

За інформацією ЗМІ, контракт з донецьким клубом італієць укладе 25 травня

Тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі заявив, що поки не досяг домовленості з донецьким «Шахтарем».

«Що стосується «Шахтаря», то все можливо, але нам потрібно зустрітися і все обговорити, але поки ще нічого не узгоджено. Комусь це може здатися дивним, але вони, ймовірно, не слухали мене. Я завжди говорив, що хочу займати посаду, на якій викладатимуся повністю. Дійсно вважаю, що можу багато чого запропонувати. Якщо піду з «Сассуоло», це буде лише тому, що відчую, що більше не можу тут досігти чогось більшого. В іншому випадку я не залишу команду», – наводить слова Де Дзербі Sky Sport Italia.

Раніше повідомлялося, що контракт Де Дзербі з «Шахтарем» буде розрахований на два роки з можливістю продовження угоди ще на один рік. Спеціаліст буде отримувати в клубі зарплату в розмірі €2 млн за сезон.

За інформацією італійських ЗМІ, контракт італійця з "Шахтарем" буде укладено 25 травня.

«Сассуоло» посів восьме місце в чемпіонаті Італії. Стільки ж набрала «Рома», але має кращі показники в особистих зустрічах і зіграє в Лізі конференцій.