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    Тренер Де Дзербі прокоментував розмови про його перехід в «Шахтар»

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    Роберто Де Дзербі каже, що ще думає над пропозицією українського клубу - Тренер Де Дзербі прокоментував розмови про його перехід в «Шахтар»
    Роберто Де Дзербі каже, що ще думає над пропозицією українського клубу
    Фото з відкритих джерел

    За інформацією ЗМІ, контракт з донецьким клубом італієць укладе 25 травня

    Тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі заявив, що поки не досяг домовленості з донецьким «Шахтарем».

    «Що стосується «Шахтаря», то все можливо, але нам потрібно зустрітися і все обговорити, але поки ще нічого не узгоджено. Комусь це може здатися дивним, але вони, ймовірно, не слухали мене. Я завжди говорив, що хочу займати посаду, на якій викладатимуся повністю. Дійсно вважаю, що можу багато чого запропонувати. Якщо піду з «Сассуоло», це буде лише тому, що відчую, що більше не можу тут досігти чогось більшого. В іншому випадку я не залишу команду», – наводить слова Де Дзербі Sky Sport Italia.

    Раніше повідомлялося, що контракт Де Дзербі з «Шахтарем» буде розрахований на два роки з можливістю продовження угоди ще на один рік. Спеціаліст буде отримувати в клубі зарплату в розмірі €2 млн за сезон.

    За інформацією італійських ЗМІ, контракт італійця з "Шахтарем" буде укладено 25 травня.

    «Сассуоло» посів восьме місце в чемпіонаті Італії. Стільки ж набрала «Рома», але має кращі показники в особистих зустрічах і зіграє в Лізі конференцій.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    Тренер Де Дзербі прокоментував розмови про його перехід в «Шахтар»