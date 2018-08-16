На Формулі-1 життя не закінчується: Фернандо Алонсо запросили у NASCAR



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Відомого іспанського гонщика хочуть бачити у кузовному чемпіонаті

Американська серія NASCAR запросила дворазового чемпіона Формули-1 Фернандо Алонсо на гонку Дайтона-500.

У вівторок, 14 серпня, Фернандо Алонсо оголосив про завершення виступів у Формулі-1, і постало питання – де дворазовий чемпіон продовжить кар’єру, оскільки він не збирався остаточно вішати свого шолома на цвях.

Втім, мало хто сумнівається, що іспанець дебютує у повному сезоні IndyCar – для здобуття омріяної «Потрійної корони автоспорту» йому не вистачає лише перемоги у 500 миль Індіанаполіса – на додачу до вже виграних Гран Прі Монако та 24 годин Ле-Мана.

Керівництво IndyCar підтвердило, що McLaren має наміри виставити одну машину наступного року, попри відсутність офіційних заяв як з боку Алонсо, так і від самої команди.

Але, можливо, наступного року можна буде побачити Фернандо зовсім в іншій серії – не менш популярній за перегони на болідах з відкритими колесами – кузовному чемпіонаті NASCAR.

Принаймні, вже за кілька годин після оголошення відставки Алонсо, NASCAR опублікував пост із запрошенням для Фернандо на першу гонку нового сезону – 500 миль Дайтони.

«Новий виклик чекає. Сподіваємося, ти із задоволенням його сприймеш, Фернандо!» - йдеться у повідомленні.

Джерело: ua.motorsport.com