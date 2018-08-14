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    Кінець ще однієї епохи: Фернандо Алонсо йде з Формули-1 (відео)

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    Фернандо Алонсо - Кінець ще однієї епохи: Фернандо Алонсо йде з Формули-1 (відео)
    Фернандо Алонсо

    Наступний сезон іспанець проведе в іншій серії

    Команда McLaren повідомила, що її пілот Фернандо Алонсо не буде виступати у чемпіонаті світу наступного сезону.

    Про це повідомляє motorsport.com.

    Наразі невідомо, де саме продовжить кар'єру іспанець, хоча цей секрет «шитий білими нитками».

    Швидше за все, дворазовий чемпіон Ф1 перейде до IndyCar, де проведе повний сезон і спробує виграти 500 миль Індіанаполіса – єдину складову Потрійної корони автоспорту, яка йому не підкорилася.

    Залишається невідомим також, остаточно Фернандо прощається з Формулою-1 чи бере тимчасову перерву.

    У Twitter Алонсо з'явилося прощальне відео:

    Автоспорт Формула-1
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