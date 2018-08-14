Кінець ще однієї епохи: Фернандо Алонсо йде з Формули-1 (відео)



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Фернандо Алонсо

Наступний сезон іспанець проведе в іншій серії

Команда McLaren повідомила, що її пілот Фернандо Алонсо не буде виступати у чемпіонаті світу наступного сезону.

Про це повідомляє motorsport.com.

McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2 — McLaren (@McLarenF1) 14 серпня 2018 р.

Наразі невідомо, де саме продовжить кар'єру іспанець, хоча цей секрет «шитий білими нитками».

Швидше за все, дворазовий чемпіон Ф1 перейде до IndyCar, де проведе повний сезон і спробує виграти 500 миль Індіанаполіса – єдину складову Потрійної корони автоспорту, яка йому не підкорилася.

Залишається невідомим також, остаточно Фернандо прощається з Формулою-1 чи бере тимчасову перерву.

У Twitter Алонсо з'явилося прощальне відео: