Кінець ще однієї епохи: Фернандо Алонсо йде з Формули-1 (відео)

Наступний сезон іспанець проведе в іншій серії

Команда McLaren повідомила, що її пілот Фернандо Алонсо не буде виступати у чемпіонаті світу наступного сезону.

Про це повідомляє motorsport.com.

McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2