Кінець ще однієї епохи: Фернандо Алонсо йде з Формули-1 (відео)
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Наступний сезон іспанець проведе в іншій серії
Команда McLaren повідомила, що її пілот Фернандо Алонсо не буде виступати у чемпіонаті світу наступного сезону.
Про це повідомляє motorsport.com.
McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2— McLaren (@McLarenF1) 14 серпня 2018 р.
Наразі невідомо, де саме продовжить кар'єру іспанець, хоча цей секрет «шитий білими нитками».
Швидше за все, дворазовий чемпіон Ф1 перейде до IndyCar, де проведе повний сезон і спробує виграти 500 миль Індіанаполіса – єдину складову Потрійної корони автоспорту, яка йому не підкорилася.
Залишається невідомим також, остаточно Фернандо прощається з Формулою-1 чи бере тимчасову перерву.
У Twitter Алонсо з'явилося прощальне відео:
Dear F1 ..... pic.twitter.com/G9ZzdMwgMn— Fernando Alonso (@alo_oficial) 14 серпня 2018 р.