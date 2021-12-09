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    На Львівщині зведуть дві льодові арени: стали відомі деталі

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    Юрій Бучко та&nbsp;Георгій Зубков&nbsp;обговорювали спорудження льдових арен в області - На Львівщині зведуть дві льодові арени: стали відомі деталі
    Юрій Бучко та Георгій Зубков обговорювали спорудження льдових арен в області
    фото: Юрій Бучко/Facebook

    На Львівщині з'являться невеликі арени розраховані на більш ніж 400 місць

    Заступник голови Львівської обласної адміністрації Юрій Бучко і президент Федерації хокею України Георгій Зубков зустрілись в онлайн режимі для того, щоб обговорити проєкт будівництва льодових арен, який є частиною програми «Велике Будівництво». Про це повідомив заступник голови ЛОДА на своїй сторінці у Facebook.

    За планом в Львівській області мають спорудити два таких об'єкти, один в Львові на вулиці Пулюя, інший в Стрию. Це будуть невеликі арени розраховані на більш ніж 400 місць, в містах мільйонниках, аналогічні споруди прийматимуть від 3 до 10 тис. людей за раз. Сьогодні ЛОДА підбирає земельні ділянки для розміщення цих об'єктів.

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    На Львівщині зведуть дві льодові арени: стали відомі деталі

    Україна має намір подати заявку на проведення Зимової олімпіади 2030 року, тому спорудження таких льодових арен в кожній області є стратегічно важливим пунктом. Загалом в Україні аналогічних споруд буде 21 в 19 областях.

    Нагадаємо, що США оголосила дипломатичний бойкот Зимовій олімпіада в Пекіні.

    Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця відновила курсування «Лижного експресу».

    Теги: будівництво Україна Facebook
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    На Львівщині зведуть дві льодові арени: стали відомі деталі