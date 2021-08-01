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    Українець боротиметься за «бронзу» на Олімпіаді

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    Ленур Терімов гідно боровся з чемпіоном світу - Українець боротиметься за «бронзу» на Олімпіаді
    Ленур Терімов гідно боровся з чемпіоном світу
    Фото з відкритих джерел

    Ленур Терімов поступився в півфіналі чемпіону світу з Японії

    Борець греко-римського стилю Ленур Терімов не зміг вийти у фінал Ігор у Токіо. Українець провів два важких поєдинки в 1/8 фіналу і чвертьфіналі, і в сутичці з дворазовим чемпіоном світу японцем Кенітіро Фумітою, переможець якої мав розігрувати «золото», виглядав стомленим. Більшість часу на килимі була рівна боротьба. Згодом Фуміта заробив два бали і змусив Терімова атакувати. Той так і зробив, але наразився на контрвипад. Рахунок став 1:5, а до завершення поєдинку залишалося менше хвилини. Зробити за цей час в двобої з досвідченим борцем практично неможливо. Так і сталося.

    На шляху до півфіналу Ленур переміг Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану (5:0) та Армена Малікяна з Вірменії (8:4).

    У матчі за бронзову нагороду Терімов боротиметься з представником Молдови.

    Восьмий день Олімпіади добре розпочали Українські спортсмени. Михайло Романчук виграв «срібло», а Олександр Хижняк вийшов до півфіналу і гарантував собі бронзову нагороду.

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    Теги: Олімпіада
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    Українець боротиметься за «бронзу» на Олімпіаді