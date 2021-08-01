Парафіянка української церкви виграла «золото» Олімпіади

Канадська спортсменка українського походження стала чемпіонкою Ігор у веслуванні

Стернова збірної Канади Крістен Кіт, яка є парафіянкою Української католицької церкви з міста Сент-Катаринс (провінція Онтаріо), стала олімпійською чемпіонкою Ігор з академічного веслування вісімок на 2 км. Дідусь веслярки був дияконом у церкві Святих Кирила і Мефодія в Сент-Катарінс.

«Мій дід народився в Україні, а батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я беру участь у гонках. Дід так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї в Канаді. Спорт – це той привілей, який він мені надав. Я виросла в українській громаді, ходила в Українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалися українськими танцями», – наводить слова Кіт obozrevatel.

Кіт є стерновою. У 2013 році Кіт завоювала «бронзу» на чемпіонаті світу в Люцерні й чемпіонаті світу з академічного веслування в Південній Кореї.

32-річна Крістен вивчає економіку в університеті Вікторії. Любить кататися на гірських велосипедах, каву, пончики. У вільний час працює в сфері бронювання ресторанів.

Восьмий день Олімпіади добре розпочали Українські спортсмени. Михайло Романчук виграв «срібло», а Олександр Хижняк вийшов до півфіналу і гарантував собі бронзову нагороду.