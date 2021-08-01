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    Виходець з України виграв «золото» Олімпіади в Токіо

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    Артем Долгопят виграв золоту медаль для Ізраїля&nbsp; - Виходець з України виграв «золото» Олімпіади в Токіо
    Артем Долгопят виграв золоту медаль для Ізраїля 
    Фото з відкритих джерел

    Артем Долгопят став першим гімнастом в Історії Ізраїлю, який переміг на Іграх

    Золоту нагороду у вільних вправах у гімнастиці виграв Артем Долгопят. Віе став першим спортсменом в історії Ізраїлю, який виграв для країни найвищу медаль Ігор у гімнастиці. Його успіх має відношення й до України. Артем народився 1997 року в Дніпрі, а згодом з родиною змінив країну проживання. Шість років він займався в Україні, а продовжив заняття в Адар-Йосефе.

    Артем один з небагатьох гімнастів у світі, хто виконує у вільних вправах елемент найвищої категорії складності – потрійне сальто назад. Через це він часто травмувався і на чемпіонатах світу у цій дисципліні був переважно другим.

    З українських гімнастів на Іграх ще виступатиме Петро Пахнюк. Третього серпня у нього фінали на брусах.

    Раніше парафіянка української церкви виграла «золото» Олімпіади.

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    Теги: Олімпіада
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    Виходець з України виграв «золото» Олімпіади в Токіо