Романчук прокоментував «срібний» фініш на Олімпіаді

Український плавець здобув другу нагороду на Іграх у Токіо

Після «бронзи» на 800-метрівці Михайло Романчук зміг фінішувати другим на дистанції 1500 метрів. Український плавець здобув одразу дві нагороди Олімпіади, чому безмежно радий. І жартує, що якби була третя спроба, то точно виграв би «золото».

В обох запливах Романчук поступився американцю Роберту Фінке.

Після нагородження Михайло дав прес-конференцію.

«Звичайно, знав, що він сильний фінішер. Це вже показала практика на фініші 800 метрів. Задоволений другим місцем, бо для мене незвично змагатися зранку. Все-таки у нас четверта ранку, а в Америці – вечір. Це також зіграло велику роль. Але такі реалії нашого життя, і всі були в однакових умовах. Але я дуже мотивований на наступний сезон та олімпійський цикл, який буде меншим. Будемо готуватися до Парижа і паралельно показувати найкращі результати», – наводить слова Романчука «Суспільне».

Михайло залишився задоволеним своїми виступами в Токіо.

«У мене дві медалі – «срібло» та «бронза». Якби був ще один заплив – було б і «золото», але на жаль його немає. Я дуже задоволений. Зміг випередити німця, це вже радує. Уперше його обійшов за свою кар'єру, з 2018 року ми вже суперники і жодного разу до цього не вдавалося виграти у нього цю дистанцію. Але з'явився молодший, спритніший та швидший [Фінк]. Вітаю його з тим, що переміг, але, як я вже казав, здаватися не буду і працюватиму ще сильніше», – підсумував Романчук.

Михайло Романчук на останній 50-метрівці зумів прискоритися і випередити німця Флоріана Велброка.

Сьогодні у півфінал вийшов боксер Олександр Хижняк і гарантував собі мінімум бронзову нагороду Ігор.

Про Михайла Романчука читайте в інтерв'ю плавця «Главкому»: Мій друг у фітнес-клубі заробляє такі ж гроші, що й я