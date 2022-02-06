На Олімпіаді в Пекіні перенесли змагання за участю українця

На гірськолижному схилі розгулявся сильний вітер

Змагання у швидкісному спуску у гірськолижників, які мали розпочатися на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) 6 лютого, перенесені через сильний вітер і небезпечні погодні умови. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.

Старт кілька разів переносився, але в результаті було ухвалено швидкісний спуск не проводити. Нова дата проведення змагань наразі не визначена.

Україну в гірськолижному спорті представляє Іван Ковбаснюк.

Сьогодні, 6 лютого, на стати вийдуть українські лижники Руслан Перехода і Олексій Красовський, у санному спорті за нашу команду виступатимуть Андрій Мандзій, Антон Дукач, які вчора фінішували окремо від саней, в стрибках з трампліна – Євген Марусяк.

Загалом на зимовій Олімпіаді в Пекіні буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Церемонія закриття запланована на 20 лютого.

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