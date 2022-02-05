Українка розповіла про підлість росіян на Олімпіаді

Розповсюджена новина про інтерв’ю нашими спортсменами російською мовою виявилася брехнею

Російський канал «Матч ТВ», який глушив пісеньку про Путіна під час матчу Україна – Росія в півфіналі чемпіонату Європи з футзалу, виявилося, не тільки дає дозовану інформацію, а й розповсюджує фейки. Про те, що українські фігуристи давали інтерв’ю російською мовою – брехня. Про це заявила тренер пари Софії Голіченко та Артема Даренського Лілія Батутіна.

Наставниця зазначила, що під час інтерв'ю нахабно вліз російський журналіст, який запитав, чи спілкуються вони з атлетами Олімпійського комітету Росії.

«Хлопці відповіли: «Ми намагаємося не спілкуватися зараз ні з якими командами у зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом». Це все що потрібно знати про підлість російських ЗМІ. Нудно, гидко. Як можна так з дітьми? Які ж мр*зі. Фу. Говнюки...» – написала Батутіна у себе у Facebook.

Раніше російський телеканал розповсюдив інформацію, що українські фігуристи давали інтерв'ю російською мовою, хоча насправді, за словами тренера, вони спілкувалися українською.

Раніше український фігурист на запитання російських журналістів відповідав виключно англійською.

Зазначимо, що російські журналісти з подібними запитаннями не звертаються до свої спортсменів.