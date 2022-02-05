Тренер збірної України з біатлону пояснив провал в естафеті на Олімпіаді

Урош Велепець взяв провину на себе за провал в змішаній естафеті

Урош Велепець розповів, що спортсмени пристрілювалися в інших погодних умовах

Українська збірна з біатлону посіла 13 місце в змішаній естафеті. На загальний результат здебільшого вплинула стрільба на першому етапі Валентини Семеренко, яка зайшла на три штрафні кола. Тренер команди Урош Велепець пояснив невдачу тренерською похибкою, бо пристрілку біатлоністки робили в інших погодних умовах.

«Хиби Семеренко – це помилка тренерів. Пристрілювалися за сильного вітру, потім він стих. Вона не зрозуміла, куди вистрілила, і це важко було зробити їй самій: коли біжиш, то треба швидко стріляти, – розповів Велепець «Суспільному». – Після етапу Валентини Семеренко відставання було 3:26 хвилини. Юлія Джима провела чудову естафету, Артем Прима – також. Підручний чотири вистрілив наприкінці, там був шанс зачепитися за топ-10, але не вийшло».

Також Велепець розповів, як вплинула на результат відсутність Олени Білосюк, яка захворіла на коронавірус.

«Це найгірший момент, який міг тільки бути. Але гадаю, що нам не пощастило. «Пристріляли» Джиму – так вона впоралася, бо прийшла вже наприкінці пориву вітру та й у хлопців було менше проблем».

В понеділок, 7 лютого, жінки бігтимуть індивідуальну гонку.