Першою олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022 стала легендарна норвежка

Терезе Йохауг перемогла в змаганнях лижників

Лижниця Терезе Йохауг здобула першу золоту медаль Олімпіади в Пекіні. 14-разова чемпіонка світу перемогла в скіатлоні. Норвежка стала триразовою переможницею на Іграх, але в особистих змаганнях ця медаль для неї – перша. Після фінішу вона розплакалася.

На Олімпіаді у Ванкувері у 2010 році Терезі виборола золото в естафеті. На Іграх-2014 у Сочі вона стала третьою у гонці на 10 км і другою – на 30 км. Олімпійські ігри 2018 року у Пхончхані вона пропустила через дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Загалом на Олімпіаді в Пекіні буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Ігри-2022 завершаться 20 лютого.

Тим часом один українець не вийшов на старт Олімпіади, інший стрибун з трампліна увійшов в історію.