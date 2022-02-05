Українець ризикнув і випав з саней на Олімпіаді (відео)

Мандзій змарнував першу спробу в змаганнях саночників

Двоє українців представляють Україну в санному спорті на Олімпіаді в Пекіні – Андрій Мандзій і Антон Дудкач.

Змагання розпочалися сьогодні, 5 лютого, і поки що похвалитися наші спортсмени нічим не можуть. Дудкач хоч і дістався фінішу, проте показав не найкращий час і перебуває за межами топ-15. Щодо Мандзія, то він, як і на Іграх у Пхенчхані чотири роки тому, ризикнув і не втримався на санях.

Раніше естафетна команда біатлоністів фінішувала 13-ю в першій гонці дисципліни на Іграх-2022. Провальним видався етап у Валентини Семеренко, яка настріляла аж три кола штрафу.

Крім того, одна з наших лижниць фінішувала з кров'ю на обличчі в скіатлоні.

Тим часом голландська спортсменка побила олімпійський рекорд, який тримався 20 років.

А першою чемпіонкою Ігор у Пекіні стала легендарна норвежка Йохауг.