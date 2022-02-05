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    Українець ризикнув і випав з саней на Олімпіаді (відео)

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    Андрій Мандзій змарнував першу спробу в змаганнях саночників - Українець ризикнув і випав з саней на Олімпіаді (відео)
    Андрій Мандзій змарнував першу спробу в змаганнях саночників
    фото: olympics

    Мандзій змарнував першу спробу в змаганнях саночників

    Двоє українців представляють Україну в санному спорті на Олімпіаді в Пекіні – Андрій Мандзій і Антон Дудкач.

    Змагання розпочалися сьогодні, 5 лютого, і поки що похвалитися наші спортсмени нічим не можуть. Дудкач хоч і дістався фінішу, проте показав не найкращий час і перебуває за межами топ-15. Щодо Мандзія, то він, як і на Іграх у Пхенчхані чотири роки тому, ризикнув і не втримався на санях.

    Раніше естафетна команда біатлоністів фінішувала 13-ю в першій гонці дисципліни на Іграх-2022. Провальним видався етап у Валентини Семеренко, яка настріляла аж три кола штрафу.

    Крім того, одна з наших лижниць фінішувала з кров'ю на обличчі в скіатлоні.

    Тим часом голландська спортсменка побила олімпійський рекорд, який тримався 20 років.

    А першою чемпіонкою Ігор у Пекіні стала легендарна норвежка Йохауг.

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    Теги: Олімпіада Санний спорт
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    Українець ризикнув і випав з саней на Олімпіаді (відео)