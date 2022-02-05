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    В Пекіні побили олімпійський рекорд, який тримався 20 років

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    Ірене Схаутен встановила рекорд на дистанції 3000 метрів - В Пекіні побили олімпійський рекорд, який тримався 20 років
    Ірене Схаутен встановила рекорд на дистанції 3000 метрів
    фото з відкритих джерел

    Нідерландська ковзанярка Схаутен перемогла на дистанції 3000 метрів

    На Олімпіаді в Пекіні завершився ковзанярський забіг на 3000 м серед жінок. Перемогу здобула нідерландська ковзанярка Ірене Схаутен. Спортсменка пробігла дистанцію за 3:56.930 та встановила олімпійський рекорд.

    Друге місце з відставанням 1,13 секунди посіла Франческа Лоллобріджида з Італії. Трійку найкращих замкнула Ізабель Вайдеман із Канади (+1,71).

    Раніше світовий рекорд на Іграх-2022 встановила китайська пара фігуристів.

    Тим часом завершилася змішана естафета в біатлоністів. Україна тут розраховувала не медаль, проте фінішувала лише 13-ю.

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    Теги: Олімпіада рекорд ковзанярський спорт
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    В Пекіні побили олімпійський рекорд, який тримався 20 років