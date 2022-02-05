В Пекіні побили олімпійський рекорд, який тримався 20 років
Нідерландська ковзанярка Схаутен перемогла на дистанції 3000 метрів
На Олімпіаді в Пекіні завершився ковзанярський забіг на 3000 м серед жінок. Перемогу здобула нідерландська ковзанярка Ірене Схаутен. Спортсменка пробігла дистанцію за 3:56.930 та встановила олімпійський рекорд.
Друге місце з відставанням 1,13 секунди посіла Франческа Лоллобріджида з Італії. Трійку найкращих замкнула Ізабель Вайдеман із Канади (+1,71).
Раніше світовий рекорд на Іграх-2022 встановила китайська пара фігуристів.
Тим часом завершилася змішана естафета в біатлоністів. Україна тут розраховувала не медаль, проте фінішувала лише 13-ю.
Читайте також: