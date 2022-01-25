Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого

Міжнародний олімпійський комітет вважає, що рекомендації Мінмолодьспорту не суперечать Олімпійській хартії

В Росії не можуть заспокоїтися через рекомендації Мінмолодьспорту нашим олімпійцям давати інтерв’ю українською мовою й уникати провокацій з боку представників країни-окупанта, коли ті будуть лізти фотографуватися. На їхні волання відреагували в Міжнародному олімпійському комітеті. Там РБК пояснили, що Національні олімпійські комітети мають право затверджувати свої правила, якщо вони не суперечать Олімпійській хартії.

«Для олімпійських команд НОК є єдиним та автономним органом влади. Вони всі знають про Олімпійську хартію, яка застосовується на Олімпійських іграх», – йдеться в заяві МОК.

Раніше «Главкому» стало відомо, що олімпійцям рекомендовано давати коментарі українською мовою. Через це в деяких впливових росіян сталася істерика і вони наввипередки змагалися, хто більше бруду виллє на українських чиновників.

Заява Гутцайта спровокувала черговий викид отруйної піни росіянами.

Свою думку з цього приводу висловив найкращий тренер світу з боксу 2011 року.