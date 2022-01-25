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    МОК відреагував на волання росіян через мовні й етичні правила поведінки українців на Олімпіаді

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    Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого - МОК відреагував на волання росіян через мовні й етичні правила поведінки українців на Олімпіаді
    Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого
    фото з відкритих джерел

    Міжнародний олімпійський комітет вважає, що рекомендації Мінмолодьспорту не суперечать Олімпійській хартії

    В Росії не можуть заспокоїтися через рекомендації Мінмолодьспорту нашим олімпійцям давати інтерв’ю українською мовою й уникати провокацій з боку представників країни-окупанта, коли ті будуть лізти фотографуватися. На їхні волання відреагували в Міжнародному олімпійському комітеті. Там РБК пояснили, що Національні олімпійські комітети мають право затверджувати свої правила, якщо вони не суперечать Олімпійській хартії.

    «Для олімпійських команд НОК є єдиним та автономним органом влади. Вони всі знають про Олімпійську хартію, яка застосовується на Олімпійських іграх», – йдеться в заяві МОК.

    Раніше «Главкому» стало відомо, що олімпійцям рекомендовано давати коментарі українською мовою. Через це в деяких впливових росіян сталася істерика і вони наввипередки змагалися, хто більше бруду виллє на українських чиновників.

    Заява Гутцайта спровокувала черговий викид отруйної піни росіянами.

    Свою думку з цього приводу висловив найкращий тренер світу з боксу 2011 року.

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    Теги: Росія Олімпіада скандал Україна
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    МОК відреагував на волання росіян через мовні й етичні правила поведінки українців на Олімпіаді