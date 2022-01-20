Невакцинований Джокович судитиметься з урядом Австралії через жорстоке поводження

Першій ракетці світу не сподобалися умови в карантинному готелі, де його утримували

Перша ракетка світу Новак Джокович зібрався подати до суду на уряд Австралії за жорстоке поводження.

Як повідомляє The Sun, посилаючись на джерело, під жорстоким поводженням мається на увазі те, що Джоковича утримували в карантинному готелі в Мельбурні після першого анулювання австралійської візи. Повідомляється, що сума позову може становити £3,2 млн, у тому числі £2,3 млн призових, які Новак міг здобути за перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії, якби його допустили до турніру.

«Добре відомо, що Новак та його родина вважають, що з ним погано поводилися в карантинному готелі у Мельбурні. Його мати розповіла, що в готелі були хмари бліх та личинок. Його фактично тримали в полоні», – повідомило джерело, близьке до агента Джоковича.

Новак Джокович 20 разів перемагав на турнірах «Великого шлема».

Джокович намагався виступити на Australian Open, надавши медичне відведення, яке дозволяє не вакцинуватися від коронавірусу, але йому анулювали австралійську візу та депортували.

Представники влади Франції та Італії також заявили, що не допустять серба до участі в турнірах у своїх країнах, якщо він не вакцинується.