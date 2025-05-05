Найкращий бомбардир збірної України підбив підсумки чемпіонату світу з хокею

Віктор Захаров: До нас почали ставитися з більшою повагою

Найкращий бомбардир збірної України на чемпіонату світу з хокею Віктор Захаров підбив підсумки турніру для нашої команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Збірна України вперше за вісім років виступила у дивізіоні IA чемпіонату світу з хокею і зупинилася за крок від повернення в елітний дивізон: команда Дмитра Христича посіла третє місце в групі, програвши вирішальний матч п'ятого туру з Японією (2:3).

З японцями Україні було достатньо не програти в основний час. На п'ятій хвилині саме «синьо-жовті» відкрили рахунок: відзначився Віктор Захаров, який забив у п'ятому поспіль матчі чемпіонату і встановив унікальний рекорд збірної.

Японія відповіла трьома шайбами до кінця другого періоду – і попри другий гол України від Олексія Ворони на 50-й хвилині, залишила команду Христича поза елітною на наступний сезон.

«Не вистачило буквально пів гола Можливо, якщо тверезо поглянути, нам ще зарано в еліту. З іншого боку, треба було туди поїхати, просто це побачити. Справжній хокей, так само як ми бачили у Латвії у фінальній олімпійській кваліфікації. У дивізіоні IA було щось схоже, просто прикро, що нам не вистачило одного гола. Всередині ми тримали думку, що можемо вийти в еліту. [...] Я думаю, що ми маємо просто закріпитися у цьому дивізіоні та щороку намагатися повторити ходу, яку ми зараз зробили», – заявив Захаров.

Хокеїст завершив чемпіонат найкращим бомбардиром дивізіону IA – шість голів у п'яти матчах, до яких форвард додав дві результативні передачі. За загальним доробком організованих голів партнера випередив лише Андрій Денискін з дев'ятьма очками.

«Так, я здивований. Думаю, [особистий виступ на ЧС-2025] – це якийсь фантастичний результат. Не можу це пояснити логічно, просто так вийшло. [...] Особисто для мене у 31 рік це фантастика. Не знаю, що буде далі. Приємно, що так вдалося зіграти й допомогти команді. Вчора дружині написав: все зробив, більше вже не міг особисто. Прикро, що третій гол цей від японців пропустили: я там не добіг, був кидок – шайба влучила в Бородая, я її не побачив, і цей японець вже вирвався. Все впирається у результат. Якби ми вчора набрали це очко, всі б, може, згадували і казали, що був отакий хокеїст і забив стільки голів. А сьогодні-завтра мине пара днів — і всі забудуть», – сказав Захаров.

Віктор також відзначив позитивний вплив тренерського штабу збірної: на чолі з Дмитром Христичем «синьо-жовті» потрапили до дивізіону IA та брали участь у заключному раунді відбору на Олімпійські ігри-2026, а на льоду Сфинту-Георге перегравали минулорічних учасників еліти з Польщі (4:1).

«Я думаю, все закономірно, це завдяки тренерському штабу. Вони нас готували до цього сучасного хокею, добирали хокеїстів – уся ця робота була заточена саме під цей результат. Цей штаб ідеально підходить під вирішення цих завдань. Я сподіваюся, так і залишиться на наступний сезон. До нас почали ставитися з більшою повагою. Раніше нас взагалі ніхто не розглядав. А тут захотіли самі з нами грати товариські матчі, наскільки я знаю. Раніше у нас таких серйозних спарингів перед чемпіонатами світу не було. У нас, в принципі, у збірній за останні два сезони змінився менталітет. Відійшли від цього російського та радянського, що в нас раніше було: більше стало професіоналізму, [кращий] підхід до тренувань та зборів, усі хлопці — справді професіонали, грамотний тренерський склад. Плюс ще підростають зараз U18-U20 — ви самі бачите результати. Можливо, вони колись увійдуть [до національної збірної] — на це велика надія», – сказав Захаров