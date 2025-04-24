Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юнацький чемпіонат світу з хокею: Україна знищила Словенію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Юнацький чемпіонат світу з хокею: Україна знищила Словенію
Україна розгромила Словенію

Останній матч юнацька збірна України проведе 26 квітня проти Казахстану

Юнацька збірна України провела четвертий поєдинок на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. Цього разу нашим суперником стала команда Словенії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Вже на 97-й секунді гри Шибінський відкрив рахунок, а наприкінці третьої хвилини Шевцов реалізував більшість. У середині періоду Оліфірчук довів перевагу до 3:0, однак до перерви словенці зуміли скоротити відставання – реалізували свою більшість.

Гапоненко на екваторі протистояння повернув нам перевагу в три голи, а опинившись у меншості, свій пресинг у результат перетворив Виставкін. Нападник обікрав суперника біля лицевого борту та віддав гольовий пас на Кураєва.

Свій перший кидок у площину воріт Боброва у третьому періоді словенці здійснили тільки на 56-й хвилині, коли рахунок був уже 6:1, а за кидками в періоді було 18:0. До кінця матчу відсоток реалізації більшості нашої команди ще раз підтягнув Шевцов, установивши остаточні 7:1 на табло Alba Arena.

Завтра на команду чекає вихідний, а заключний ігровий день на чемпіонаті світу в Угорщині відбудеться 26 квітня. Готуємося до зустрічі проти юнацької збірної Казахстану.

Чемпіонат світу U18, Дивізіон 1, група А

Україна – Словенія 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Шибінський (Скороход, Воротеляк), 01:37. 2:0 – Шевцов (Гапоненко, Скороход – більш.), 02:59. 3:0 – Оліфірчук (Спаскін, Кірєєв), 10:37. 3:1 – Бізяк (Жупан, Габьяніч), 14:08. 4:1 – Гапоненко (Скороход, Косарев), 28:25. 5:1 – Кураєв (Виставкін – менш.), 34:55. 6:1 – Шибінський (Воротеляк, Стасюк – більш.), 54:50. 6:1 – Шевцов (Гапоненко – більш.), 56:07.

Турнірна таблиця дивізіону IA U18

  1. Данія – 9 очок (3 матчі), 15:6 (різниця шайб)
  2. Україна – 9 (4), 21:10
  3. Словенія – 5 (4), 7:13
  4. Казахстан — 4 (3), 8:8
  5. Австрія – 3 (3), 10:12
  6. Угорщина – 0 (3), 1:13
Теги: хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валуєв заявив, що не хоче обговорювати Гашека
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
22 квiтня, 20:28
Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років
Гашек повідомив МОК, що експрезидент РФ Медведєв погрожував його вбити
22 квiтня, 12:50
Нападниця збірної України Валерія Манчак-Дженсен стала найрезультативнішою хокеїсткою у сезоні дивізіону
Чемпіонат світу з хокею: жіноча збірна України посіла третє місце у своєму дивізіоні
20 квiтня, 17:23
Плей-офф НХЛ завершиться у червні
Визначилися всі учасники плей-оф НХЛ: хто з ким зіграє
17 квiтня, 09:29
Овечкін відкрито підтримує Путіна
Вашингтон оголосив День Овечкіна – хокеїста, який відкрито підтримує Путіна
17 квiтня, 05:11
Дегтярьов заявив, що серія ігор між збірними РФ та США має пройти у Санкт-Петербурзі та Вашингтоні
НХЛ спростувала слова міністра спорту РФ про підготовку матчів між Росією та США
14 квiтня, 18:21
Свій наступний поєдинок Україна зіграє з Туреччиною
Україна стартувала з поразки на жіночому чемпіонаті світу з хокею
14 квiтня, 17:02
Мередіт Годро: 1 квітня у мене народилася третя дитина! Ще один хлопчик. Картер Майкл Годро – таке ж друге ім'я, як у його тата
Вдова трагічно загиблого гравця НХЛ повідомила про народження третьої дитини
8 квiтня, 21:17
Овечкін є засновником руху PutinTeam, який було створено для підтримки російського диктатора
«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву
4 квiтня, 17:57

Новини

Юнацький чемпіонат світу з хокею: Україна знищила Словенію
Юнацький чемпіонат світу з хокею: Україна знищила Словенію
В Еквадорі невідомі викрали дружину та дитину футболіста, сам він ховався під ліжком
В Еквадорі невідомі викрали дружину та дитину футболіста, сам він ховався під ліжком
УЄФА виплатила українським клубам 3,5 млн євро: хто отримав найбільше
УЄФА виплатила українським клубам 3,5 млн євро: хто отримав найбільше
В УЄФА обговорюють революційні зміни Ліги чемпіонів
В УЄФА обговорюють революційні зміни Ліги чемпіонів
Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
Італійський гранд зробив пропозицію «Шахтарю» щодо Судакова – ЗМІ
Італійський гранд зробив пропозицію «Шахтарю» щодо Судакова – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
11K
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
11K
Маск та Бессент влаштували бійку у Білому домі – Axios
9599
Нічний кривавий удар по Києву – примус до угоди
9044
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua