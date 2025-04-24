Юнацький чемпіонат світу з хокею: Україна знищила Словенію

Останній матч юнацька збірна України проведе 26 квітня проти Казахстану

Юнацька збірна України провела четвертий поєдинок на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. Цього разу нашим суперником стала команда Словенії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Вже на 97-й секунді гри Шибінський відкрив рахунок, а наприкінці третьої хвилини Шевцов реалізував більшість. У середині періоду Оліфірчук довів перевагу до 3:0, однак до перерви словенці зуміли скоротити відставання – реалізували свою більшість.

Гапоненко на екваторі протистояння повернув нам перевагу в три голи, а опинившись у меншості, свій пресинг у результат перетворив Виставкін. Нападник обікрав суперника біля лицевого борту та віддав гольовий пас на Кураєва.

Свій перший кидок у площину воріт Боброва у третьому періоді словенці здійснили тільки на 56-й хвилині, коли рахунок був уже 6:1, а за кидками в періоді було 18:0. До кінця матчу відсоток реалізації більшості нашої команди ще раз підтягнув Шевцов, установивши остаточні 7:1 на табло Alba Arena.

Завтра на команду чекає вихідний, а заключний ігровий день на чемпіонаті світу в Угорщині відбудеться 26 квітня. Готуємося до зустрічі проти юнацької збірної Казахстану.

Чемпіонат світу U18, Дивізіон 1, група А

Україна – Словенія 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Шибінський (Скороход, Воротеляк), 01:37. 2:0 – Шевцов (Гапоненко, Скороход – більш.), 02:59. 3:0 – Оліфірчук (Спаскін, Кірєєв), 10:37. 3:1 – Бізяк (Жупан, Габьяніч), 14:08. 4:1 – Гапоненко (Скороход, Косарев), 28:25. 5:1 – Кураєв (Виставкін – менш.), 34:55. 6:1 – Шибінський (Воротеляк, Стасюк – більш.), 54:50. 6:1 – Шевцов (Гапоненко – більш.), 56:07.

Турнірна таблиця дивізіону IA U18