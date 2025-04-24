Юнацький чемпіонат світу з хокею: Україна знищила Словенію
Останній матч юнацька збірна України проведе 26 квітня проти Казахстану
Юнацька збірна України провела четвертий поєдинок на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. Цього разу нашим суперником стала команда Словенії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.
Вже на 97-й секунді гри Шибінський відкрив рахунок, а наприкінці третьої хвилини Шевцов реалізував більшість. У середині періоду Оліфірчук довів перевагу до 3:0, однак до перерви словенці зуміли скоротити відставання – реалізували свою більшість.
Гапоненко на екваторі протистояння повернув нам перевагу в три голи, а опинившись у меншості, свій пресинг у результат перетворив Виставкін. Нападник обікрав суперника біля лицевого борту та віддав гольовий пас на Кураєва.
Свій перший кидок у площину воріт Боброва у третьому періоді словенці здійснили тільки на 56-й хвилині, коли рахунок був уже 6:1, а за кидками в періоді було 18:0. До кінця матчу відсоток реалізації більшості нашої команди ще раз підтягнув Шевцов, установивши остаточні 7:1 на табло Alba Arena.
Завтра на команду чекає вихідний, а заключний ігровий день на чемпіонаті світу в Угорщині відбудеться 26 квітня. Готуємося до зустрічі проти юнацької збірної Казахстану.
Чемпіонат світу U18, Дивізіон 1, група А
Україна – Словенія 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)
Шайби: 1:0 – Шибінський (Скороход, Воротеляк), 01:37. 2:0 – Шевцов (Гапоненко, Скороход – більш.), 02:59. 3:0 – Оліфірчук (Спаскін, Кірєєв), 10:37. 3:1 – Бізяк (Жупан, Габьяніч), 14:08. 4:1 – Гапоненко (Скороход, Косарев), 28:25. 5:1 – Кураєв (Виставкін – менш.), 34:55. 6:1 – Шибінський (Воротеляк, Стасюк – більш.), 54:50. 6:1 – Шевцов (Гапоненко – більш.), 56:07.
Турнірна таблиця дивізіону IA U18
- Данія – 9 очок (3 матчі), 15:6 (різниця шайб)
- Україна – 9 (4), 21:10
- Словенія – 5 (4), 7:13
- Казахстан — 4 (3), 8:8
- Австрія – 3 (3), 10:12
- Угорщина – 0 (3), 1:13
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