Гашек повідомив МОК, що експрезидент РФ Медведєв погрожував його вбити

Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях

Легенда чеський воротар Домінік Гашек заявив, що відправив листи до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) з повідомленням про те, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв у себе в телеграм-каналі погрожував його вбити. Про це повідомляє «Главком».

«Сьогодні я надіслав два офіційні листи. Одне – керівництву МОК, а інше – керівництву ІІХФ. Я повідомив їм, що колишній президент Росії Медведєв погрожував мене вбити. Крім того, серед іншого я вказав на те, наскільки важливими будуть їхні рішення в найближчі місяці, і знову запропонував допомогу у створенні правил, щоб спортивні змагання не були рекламою російської війни та через них не гинули люди. Я вважаю обидва листи дуже важливими не тільки для МОК та ІІХФ, але й для всієї спортивної, а також неспортивної спільноти. Тому я опублікую їх за кілька днів», – написав Гашек на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Дмитро Медведєв, який відомий своїм зловживанням алкоголем, вітаючи росіянина Овечкіна з новим рекордом в НХЛ, написав, що «чекає на суїцид Гашека».

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту минулорічного вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Як повідомлялося, Україна вимагає відсторонити від змагань російську військовослужбовицю.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та президентка Федерації альпінізму і скелелазіння України Ганна Ясинська закликала міжнародну спортивну спільноту перевірити достовірність інформації щодо присвоєння нейтрального статусу спортсменці з РФ Варварі Прохоровій, яка, за відкритими джерелами, є військовослужбовицею збройних сил країни-агресора.

Це прямо суперечить рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету від 28 березня 2023 року, які виключають можливість участі в міжнародних змаганнях спортсменів, що є представниками збройних сил або силових структур рф і рб. Крім того, «нейтральні» спортсмени з російськими або білоруськими паспортами мають утримуватися від будь-яких національних символів і підтримки війни проти України.