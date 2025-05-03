Україна програла Японії вирішальний матч на чемпіонаті світу з хокею

Після матчу з Японією Україна посідає проміжне друге місце в турнірній таблиці

Збірна України з хокею зазнала поразки в останньому турі ЧС-2025 у дивізіоні IA. У матчі проти Японії «синьо-жовті» поступились з рахунком 2:3. Про це повідомляє «Главком».

Так, за підсумками четвертого туру чемпіонату світу Збірна України закріпилась на другому місці у групі A з дев'ятьма очками, поступаючись Великій Британії за додатковими показниками. У активі збірної України три перемоги: здолала Італію, Румунію та Польщу. Досі єдину поразку українці зазнали від Великої Британії.

В останньому, п'ятому турі світової першості суперником України стала Японія. Для того, щоб гарантувати собі вихід в елітний дивізіон «синьо-жовті» мали або перемогти Японію, або зазнати поразки, але не в основний час.

Українці вдало почали поєдинок, відкривши рахунок після кидка Віктора Захарова. Проте ще до першої перерви отримали шайбу у відповідь.

Далі маючи ігрову перевагу українці пропустили двічі протягом хвилини. На останню перерву команди пішли за переваги японців у дві шайби – 1:3. У заключній 20-хвилинці збірна України скоротила відставання.

Після матчу з Японією Україна посідає проміжне друге місце в турнірній таблиці. Доля національної збірної залежатиме від результатів поєдинків суперників: Італії проти Румунії та Великої Британії проти Польщі.

Турнірна таблиця дивізіону ІА ЧС з хокею:

Велика Британія – 9 очок (4 матчі), 16:9 (різниця голів)

Україна – 9 очок (5), 16:10

Італія – 7 очок (4), 11:10

Японія – 7 очок (5), 14:16

Польща – 6 очок (4), 8:10

Румунія – 1 очко (4), 5:15

Нагадаємо, у третьому турі Україна розгромила Румунію. Також Збірна України з хокею виграла третій матч на чемпіонаті світу у дивізіоні IA.