Жіноча збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу

Україна розгромила Туреччину

Жіноча збірна України здобула першу перемогу у групі B дивізіону II чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Розпочала цьогорічний чемпіонат світу Україна з поразки в овертаймі у грі проти збірної Нової Зеландії. Наступною суперницею «синьо-жовтих» стала Туреччина, яка свій перший поєдинок програла збірній Австралії.

Цьогоріч чемпіонат світу проходить у період з 14 по 20 квітня в новозеландському Данідіні. Збірна України бореться за путівку до дивізіону IIА разом з Бельгією, Австралією, Новою Зеландією, Туреччиною та Гонконгом, виступаючи на цьому рівні вперше за 5 років.

Як пройшов матч Україна – Туреччина

Радміла Ведмеденко відкрила рахунок вже на старті поєдинку. Менш ніж за 10 хвилин «синьо-жовті» подвоїли перевагу в рахунку завдяки зусиллям Тетяни Кириченко.

Другий період пройшов без забитих шайб від обох команд. Українки двічі не змогли реалізувати більшість.

В третьому періоді Україна забила ще три шайби. Проте через зароблені одразу два вилучення в ситуації з трьома хокеїстками на льоду все ж пропустили шайбу.

ЧС-2025 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Другий тур

Туреччина – Україна 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

Наступний матч Україна проведе проти Австралії у четвер, 17 квітня, о 7:30 за київським часом.

Після завершення матчу головний тренер жіночої збірної України Євген Аліпов оцінив гру в другому турі чемпіонату світу. За словами тренера, попри підсумковий результат, команда провела непростий поєдинок, що було помітно, починаючи з другого періоду.

«Ще рано забігати, але [перемога над Туреччиною] – гарний результат для нашої команди. Це перша перемога на цьому турнірі. Це дуже добре, супер, але гра виявилася не такою простою. Перший період – більш-менш щось виходило, і ми змогли забити спершу перший, а потім другий гол. Суперниці ще нічого тоді не показали, контратаки були не дуже, а ось у другому періоді там вийшла зовсім інша команда, і було декілька небезпечних контратак у них», – сказав Аліпов.

«Ми володіли ініціативою, вони грали досить жорстко і грубо. У третьому періоді – вони десь притиснули, не могли з зони вийти та був якийсь хаос, але ми вирівняли гру. У нас як раз були непотрібні вилучення, і коли грали втрьох, вони закинули нам шайбу. І коли рахунок став 3:1, вони відчули, що можуть ще щось зробити, трішки нервово було. Але ми з дівчатами поспілкувалися, дали установку, щоб вони заспокоїлися, перевели гру у зону суперниць та заробили там для них вилучення», – заявив Аліпов.

Нагадаємо, жіноча збірна України з хокею стартувала на чемпіонаті світу-2025. У першому турі українки програли господаркам змагань Новій Зеландії – 3:4.