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    Знаменитий футбольний арбітр з Італії працюватиме в Україні

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    Нікола Ріццолі був одним з найкращих арбітрів світу - Знаменитий футбольний арбітр з Італії працюватиме в Україні
    Нікола Ріццолі був одним з найкращих арбітрів світу
    Фото з відкритих джерел

    Нікола Ріццолі входить до десятки найкращих арбітрів століття

    Найкращий футбольний арбітр світу 2014 та 2015 років, 50-річний італієць Нікола Ріццолі прилетів до Києва і займатиметься підготовкою вітчизняних суддів, а також розвитком системи VAR в українському футболі, повідомляють «Факти».

    Рефері, який судив у 2013 році фінал Ліги чемпіонів «Боруссія» Д. – «Баварія» та вирішальний матч чемпіонату світу 2014 року Німеччина – Аргентина, працюватиме спільно зі своїм 72-річним співвітчизником, головою комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, який нещодавно продовжив контракт з федерацією (хоча за статутом УАФ керівну посаду не повинна займати людина старша 70 років).

    Архітектор за освітою Нікола Ріццолі завершив кар'єру арбітра у 2017 році, очоливши суддівський корпус Італії. Знаменитий служитель Феміди входить до чільного десятку арбітрів XXI століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Лучано Лучі
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    Знаменитий футбольний арбітр з Італії працюватиме в Україні