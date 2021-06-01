Нападник Зозуля залишив «Альбасете». Його сватають в «Дніпро-1»

Колишній форвард збірної України попрощався з іспанськими вболівальниками

Роман Зозуля, який провів 33 матчі в складі збірної України, залишає іспанський клуб «Альбасете». Там він виступав чотири роки, пережив з командою як моменти слави, коли вона ледве не вийшла до Прімери, так і невдач. Про відхід він оголосив в своєму Фейсбук.

«Ось і закінчується прекрасна історія довжиною в чотири роки. Пишу це зі сльозами на очах і з болем в душі, бо не вдалося виправдати очікувань уболівальників. Я впевнений, що зовсім скоро «Альбасете» повернеться до Сегунди», – написав Зозуля.

Минулий сезон склався для «Альбасете» невдало. Команда завершила його на 22-му місці і залишила другий за рангом дивізіон чемпіонату Іспанії.

31-річний українець в цілому провів за «Альбасете» 142 матчі і забив 26 м'ячів.

Тим часом Шевченко дав характеристику суперникам по групі на чемпіонаті Європи.