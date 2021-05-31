У Мессі з Аргентиною відібрали право на проведення Кубку Америки
За два тижні до початку футбольного турніру в КОМНЕБОЛа немає країни-організатора
Розіграш Кубку Америки опинився під загрозою зриву. Турнір, який мав відбутися в Аргентині, пройде в іншій країні. Про це повідомляється в «твіттері» Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).
У повідомленні говориться, що Аргентина позбавлена права проведення турніру «в зв'язку з нинішніми обставинами», проте точна причина не уточнюється. Відомо, що в країні наразі має місце спалах коронавируса.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, нагадаємо, після цього чемпіонату має прийняти рішення по продовженню контракту з «Барселоною».
КОНМЕБОЛ розглядає пропозиції від інших країн, зацікавлених в проведенні Кубку Америки.
Раніше права провести турнір була позбавлена Колумбія. Причиною стали політичні заворушення та негативна епідеміологічна картина в країні.
Кубок Америки стартує за два тижні. У групі Північ зіграють Колумбія, Бразилія, Катар, Венесуела, Еквадор і Перу. До групи Південь потрапили Аргентина, Австралія, Болівія, Уругвай, Чилі та Парагвай.
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