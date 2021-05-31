У Мессі з Аргентиною відібрали право на проведення Кубку Америки

Ліонель Мессі не виступить перед своїми вболівальниками

За два тижні до початку футбольного турніру в КОМНЕБОЛа немає країни-організатора

Розіграш Кубку Америки опинився під загрозою зриву. Турнір, який мав відбутися в Аргентині, пройде в іншій країні. Про це повідомляється в «твіттері» Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).

У повідомленні говориться, що Аргентина позбавлена права проведення турніру «в зв'язку з нинішніми обставинами», проте точна причина не уточнюється. Відомо, що в країні наразі має місце спалах коронавируса.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, нагадаємо, після цього чемпіонату має прийняти рішення по продовженню контракту з «Барселоною».

КОНМЕБОЛ розглядає пропозиції від інших країн, зацікавлених в проведенні Кубку Америки.

Раніше права провести турнір була позбавлена Колумбія. Причиною стали політичні заворушення та негативна епідеміологічна картина в країні.

Кубок Америки стартує за два тижні. У групі Північ зіграють Колумбія, Бразилія, Катар, Венесуела, Еквадор і Перу. До групи Південь потрапили Аргентина, Австралія, Болівія, Уругвай, Чилі та Парагвай.