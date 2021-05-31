  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    У Мессі з Аргентиною відібрали право на проведення Кубку Америки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ліонель Мессі не виступить перед своїми вболівальниками - У Мессі з Аргентиною відібрали право на проведення Кубку Америки
    Ліонель Мессі не виступить перед своїми вболівальниками
    Фото з відкритих джерел

    За два тижні до початку футбольного турніру в КОМНЕБОЛа немає країни-організатора

    Розіграш Кубку Америки опинився під загрозою зриву. Турнір, який мав відбутися в Аргентині, пройде в іншій країні. Про це повідомляється в «твіттері» Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).

    У повідомленні говориться, що Аргентина позбавлена права проведення турніру «в зв'язку з нинішніми обставинами», проте точна причина не уточнюється. Відомо, що в країні наразі має місце спалах коронавируса.

    Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, нагадаємо, після цього чемпіонату має прийняти рішення по продовженню контракту з «Барселоною».

    КОНМЕБОЛ розглядає пропозиції від інших країн, зацікавлених в проведенні Кубку Америки.

    Раніше права провести турнір була позбавлена Колумбія. Причиною стали політичні заворушення та негативна епідеміологічна картина в країні.

    Кубок Америки стартує за два тижні. У групі Північ зіграють Колумбія, Бразилія, Катар, Венесуела, Еквадор і Перу. До групи Південь потрапили Аргентина, Австралія, Болівія, Уругвай, Чилі та Парагвай.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Барселона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Мессі з Аргентиною відібрали право на проведення Кубку Америки