  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко дав характеристику суперникам по групі на чемпіонаті Європи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко повернувся до Харкова - Шевченко дав характеристику суперникам по групі на чемпіонаті Європи
    Андрій Шевченко повернувся до Харкова
    Фото з відкритих джерел

    Головний тренер національної команди повернувся до Харкова

    Андрій Шевченко, котрий їздив до Порту на фінал Ліги чемпіонів, повернувся до Харкова, де національна команда продовжує підготовку до чемпіонату Європи. Головний тренер дав оцінку суперникам по групі на Євро-2020.

    «Австрія, як і Македонія, – команди хорошого рівня. Звичайно, Нідерланди – це фаворит, але на турнірі в принципі немає легких суперників. Ми проведемо всі матчі на виїзді, в той час як Нідерланди матимуть підтримку своїх уболівальників. Так, у них не буде Ван Дейка, але, тим не менш, вони дуже сильні. У Австрії також є футболісти, які виступають в досить сильних командах», – цитує Шевченка Tuttomercatoweb.

    23 травня в товариському матчі збірна України зіграла внічию з Бахрейном. Зустріч проходила на стадіоні «Металіст» у Харкові і завершилася з рахунком 1:1.

    13 червня в матчі групи С Євро-2020 в Амстердамі українці в стартовому матчі зіграють зі збірною Нідерландів. Початок матчу заплановано на 22:00. У групі С також зіграють збірні Австрії і Північної Македонії. Ці матчі пройдуть в Бухаресті.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко дав характеристику суперникам по групі на чемпіонаті Європи