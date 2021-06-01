Шевченко дав характеристику суперникам по групі на чемпіонаті Європи

Головний тренер національної команди повернувся до Харкова

Андрій Шевченко, котрий їздив до Порту на фінал Ліги чемпіонів, повернувся до Харкова, де національна команда продовжує підготовку до чемпіонату Європи. Головний тренер дав оцінку суперникам по групі на Євро-2020.

«Австрія, як і Македонія, – команди хорошого рівня. Звичайно, Нідерланди – це фаворит, але на турнірі в принципі немає легких суперників. Ми проведемо всі матчі на виїзді, в той час як Нідерланди матимуть підтримку своїх уболівальників. Так, у них не буде Ван Дейка, але, тим не менш, вони дуже сильні. У Австрії також є футболісти, які виступають в досить сильних командах», – цитує Шевченка Tuttomercatoweb.

23 травня в товариському матчі збірна України зіграла внічию з Бахрейном. Зустріч проходила на стадіоні «Металіст» у Харкові і завершилася з рахунком 1:1.

13 червня в матчі групи С Євро-2020 в Амстердамі українці в стартовому матчі зіграють зі збірною Нідерландів. Початок матчу заплановано на 22:00. У групі С також зіграють збірні Австрії і Північної Македонії. Ці матчі пройдуть в Бухаресті.