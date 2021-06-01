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    Заради Мессі «Барселона» підписала його партнера по збірній Аргентини

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    Серхіо Агуеро гратиме в Барселоні - Заради Мессі «Барселона» підписала його партнера по збірній Аргентини
    Серхіо Агуеро гратиме в Барселоні
    Фото з відкритих джерел

    Серхіо Агуеро уклав дворічну угоду з іспанським клубом

    Легендарний нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро, якому на стадіоні «Етіхад» встановили скульптуру, уклав дворічну угоду з іспанською «Барселоною». Такий крок ЗМІ пов’язують з бажанням клубу втримати капітана Ліонеля Мессі, котрий виступає з Агуеро в збірній Аргентини, але ще не продовжив угоду з «Барселоною».

    Президент «Барселони» Жоан Лапорта прокоментував підписання контракту з 32-річним нападником.

    «Ми повідомили головному тренеру Рональду Куману, що спробуємо підписати Агуеро, будь-який тренер хотів би мати його в своїй команді. Перехід Серхіо важливий, тому що він винятковий гравець, він грає на позиції, яка дуже важлива в будь-якій системі, в тому числі і в нашій.

    Наша мета – вибудувати конкурентоспроможний колектив, при цьому зберігши в ньому Ліонеля Мессі. Він знає, що перехід Агуеро – перший із серії підписань, які ви побачите в наступному місяці», – цитує Лапорту Goal.

    «Барселона» і Агуеро досягли угоди про перехід, яка вступить в силу 1 липня, коли завершиться його контракт з «Манчестер Сіті». Гравець підписав контракт, в якому є пункт про відступні в розмірі €100 млн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Барселона Серхіо Аґуеро
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    Заради Мессі «Барселона» підписала його партнера по збірній Аргентини