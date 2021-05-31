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    Європейський суд прийняв позов на УЄФА від засновників Суперліги

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    Європейський суд розгляне справу Супрліги проти УЄФА - Європейський суд прийняв позов на УЄФА від засновників Суперліги
    Європейський суд розгляне справу Супрліги проти УЄФА
    Фото з відкритих джерел

    «Реал» «Барселона» і «Ювентус» наголошують на порушенні закону про конкуренцію

    Провідні європейські клуби «Реал» «Барселона» і «Ювентус» подали позов на УЄФА і ФІФА до Європейського суду. Клуби-засновники Суперліги звинувачують організації в порушенні закону Євросоюзу про конкуренцію.

    «УЄФА прийняв до відома оголошення Європейського суду про передачу мадридським судом позову так званої Європейської Суперліги, незважаючи на вихід з неї дев'яти клубів-засновників. УЄФА впевнений в своїй позиції і буде твердо її захищати», – повідомляє в твіттері УЄФА.

    Про створення Суперліги 12 найбільшими клубами Англії, Італії та Іспанії було оголошено в ніч на 19 квітня, а вже ввечері 20-го проект зазнав краху.

    26 травня УЄФА офіційно відкрив дисциплінарну справу щодо «Реала», «Барселони» і «Ювентуса» через створення Суперліги.

    Детальніше: Гроші, гроші, гроші… Чим обернеться провал футбольної Суперліги.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Європейський суд прийняв позов на УЄФА від засновників Суперліги