Європейський суд прийняв позов на УЄФА від засновників Суперліги

Провідні європейські клуби «Реал» «Барселона» і «Ювентус» подали позов на УЄФА і ФІФА до Європейського суду. Клуби-засновники Суперліги звинувачують організації в порушенні закону Євросоюзу про конкуренцію.

«УЄФА прийняв до відома оголошення Європейського суду про передачу мадридським судом позову так званої Європейської Суперліги, незважаючи на вихід з неї дев'яти клубів-засновників. УЄФА впевнений в своїй позиції і буде твердо її захищати», – повідомляє в твіттері УЄФА.

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly.