«Шахтар» повісив цінник на нападника, якого хоче «Арсенал»

Манор Соломон піде від «гірників», якщо «каноніри» погодяться на $30 млн

Нападник донецького «Шахтаря» Манор Соломон виявив бажання продовжити кар’єру в Англії. На футболіста чекають в лондонському «Арсеналі». Має бажання там грати й ізраїльтянин.

Як повідомляє портал football.london, «гірники» визначилися з відпускною ціною на футболіста. Вона складає 21 млн фунтів, що приблизно дорівнює $30 млн.

Раніше, в лютому, гравець розповідав про зацікавленість англійських клубів.

Як до цього поставиться новий тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі наразі невідомо. Соломон лише минулого сезону став твердим гравцем основного складу, за який зіграв 35 матчів і забив 11 голів. Зокрема відзначився і в грі з мадридським «Реалом».

Тим часом воротар «Шахтаря» Андрій П’ятов продовжив угоду з клубом ще на два сезони. В клубі він гратиме до 38 років.