П’ятов залишає збірну України і сконцентрується на грі «Шахтаря»

Андрій П'ятов залишився в клубі ще на два роки

Чемпіонат Європи стане останнім турніром голкіпера в національній команді

Андрій П’ятов, воротар «Шахтаря», прийняв остаточне рішення залишити національну команду. Чемпіонат Європи стане для 36-річного ветерана останнім турніром, на якому він гратиме за збірну. Щоправда, до 26 найсильніших ще треба потрапити. Заявку команди Андрій Шевченко оприлюднить по сьогодні по обіді.

Тим часом в «Шахтарі» повідомили, що голкіпер уклав нову дворічну угоду з клубом. Йому належить виграти конкуренцію в молодого Анатолія Трубіна, котрий витіснив П’ятова з основного складу в минулому сезоні.

Андрій Пятов – найдосвідченіший футболіст у складі «гірників». Він виступає за команду з літа 2007 року, провів уже 14 сезонів і разом із «Шахтарем» став володарем 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 8 Кубків і 7 Суперкубків України.

П’ятов із 468 матчами входить до топ-3 гвардійців клубу. Більше тільки в активі Дарійо Срни (536) і Михайла Соколовського (485). На сьогодні в Андрія 213 офіційних ігор, у яких він залишив ворота «Шахтаря» сухими.

Тим часом після від’їзду Шевченка гравця збірної України закидали яйцями (відео).