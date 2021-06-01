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    П’ятов залишає збірну України і сконцентрується на грі «Шахтаря»

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    Андрій П'ятов залишився в клубі ще на два роки - П’ятов залишає збірну України і сконцентрується на грі «Шахтаря»
    Андрій П'ятов залишився в клубі ще на два роки
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіонат Європи стане останнім турніром голкіпера в національній команді

    Андрій П’ятов, воротар «Шахтаря», прийняв остаточне рішення залишити національну команду. Чемпіонат Європи стане для 36-річного ветерана останнім турніром, на якому він гратиме за збірну. Щоправда, до 26 найсильніших ще треба потрапити. Заявку команди Андрій Шевченко оприлюднить по сьогодні по обіді.

    Тим часом в «Шахтарі» повідомили, що голкіпер уклав нову дворічну угоду з клубом. Йому належить виграти конкуренцію в молодого Анатолія Трубіна, котрий витіснив П’ятова з основного складу в минулому сезоні.

    Андрій Пятов – найдосвідченіший футболіст у складі «гірників». Він виступає за команду з літа 2007 року, провів уже 14 сезонів і разом із «Шахтарем» став володарем 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 8 Кубків і 7 Суперкубків України.

    П’ятов із 468 матчами входить до топ-3 гвардійців клубу. Більше тільки в активі Дарійо Срни (536) і Михайла Соколовського (485). На сьогодні в Андрія 213 офіційних ігор, у яких він залишив ворота «Шахтаря» сухими.

    Тим часом після від’їзду Шевченка гравця збірної України закидали яйцями (відео).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Шахтар»
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    П’ятов залишає збірну України і сконцентрується на грі «Шахтаря»