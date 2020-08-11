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    Український хокейний клуб підсилився капітаном чемпіонів Казахстану

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    Макаров із трофеєм переможця казахської першості - Український хокейний клуб підсилився капітаном чемпіонів Казахстану
    Макаров із трофеєм переможця казахської першості
    Світлина - сайт ХК «Дніпро»

    Клуб Української хокейної-ліги – «Дніпро», підсилився досвідченим виконавцем

    ХК «Дніпро» оголосив про підписання контракту з капітаном чемпіонів Казахстану - Денисом Макаровим.

    Вихованець воскресенського «Хіміка» починав кар’єру в КХЛ у складі «Лади» (Тольятті), змінивши команду в сезоні 2012/13 років на «Спартак», а потім на «Автомобіліст». З 2012 по 2015 виступав у ВХЛ за «Буран» (Воронеж), а з 2015/16 – незмінно в складі «Бейбариса» (Атирау). Разом з клубом чотири рази вигравав чемпіонат Казахстану.

    У сезоні 2019/20 37-річний захисник в 55 іграх закинув 13 шайб і зробив 13 гольових передач.

    Наголошується, що здавши в Херсоні всі необхідні нормативи, 37-річний Макаров вразив уболівальників на тренуваннях швидкістю і точністю прийняття ігрових рішень.

    Зазначимо, що «щуки» у відновленому сезоні Української хокейної ліги проведуть півфінальну серію плей-офф із «Донбасом».

    Читайте також: У Торонто помер чотириразовий переможець Кубку Стенлі.

    Джерело: ХК Дніпро

    хокей Українська хокейна ліга
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