Український хокейний клуб підсилився капітаном чемпіонів Казахстану
Клуб Української хокейної-ліги – «Дніпро», підсилився досвідченим виконавцем
ХК «Дніпро» оголосив про підписання контракту з капітаном чемпіонів Казахстану - Денисом Макаровим.
Вихованець воскресенського «Хіміка» починав кар’єру в КХЛ у складі «Лади» (Тольятті), змінивши команду в сезоні 2012/13 років на «Спартак», а потім на «Автомобіліст». З 2012 по 2015 виступав у ВХЛ за «Буран» (Воронеж), а з 2015/16 – незмінно в складі «Бейбариса» (Атирау). Разом з клубом чотири рази вигравав чемпіонат Казахстану.
У сезоні 2019/20 37-річний захисник в 55 іграх закинув 13 шайб і зробив 13 гольових передач.
Наголошується, що здавши в Херсоні всі необхідні нормативи, 37-річний Макаров вразив уболівальників на тренуваннях швидкістю і точністю прийняття ігрових рішень.
Зазначимо, що «щуки» у відновленому сезоні Української хокейної ліги проведуть півфінальну серію плей-офф із «Донбасом».
Джерело: ХК Дніпро