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    Став відомим останній учасник плей-офф Кубку Стенлі

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    Став відомим останній учасник плей-офф Кубку Стенлі
    Twitter «Торонто Мейпл Ліфс»

    У зустрічі між «Коламбус Блю Джекетс» і «Торонто Мейпл Лифс» визначився 16-й учасник плей-офф Кубку Стенлі, повідомляє сайт НХЛ

    «Коламбус» вийшов переможцем з п’ятого матчу кваліфікаційної серії з «Торонто» та готуватиметься до старту плей-офф Кубку Стенлі.

    Позитивний результат (3:0) «Коламбусом» був здобутий завдяки шайбам Зака Веренскі, Ліама Фуді і Ніка Фоліньо, а також грою воротаря Юнаса Корпісало, яка здійснив 33 сейви. Таким чином рахунок у серії став 3:2 на користь «Коламбусу».

    Головний наставник переможців Джон Торторелла підкреслив успішну гру воротаря Корпісало в підсумковій звитязі клубу.

    Сітка плей-офф Кубку Стенді виглядає наступним чином:

    Західна конференція:

    «Вегас» - «Чикаго»

    «Колорадо» - «Арізона»

    «Сент-Луїс» - «Калгарі»

    «Даллас» - «Ванкувер»

    Східна конференція:

    «Філадельфія» - «Монреаль»

    «Тампа-Бей» - «Коламбус»

    «Вашингтон» - «Айлендерс»

    «Бостон» - «Кароліна».

    Додамо, матчі першого раунду плей-офф Кубка Стенлі стартуватимуть 11 серпня.

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    Джерело: НХЛ

    хокей НХЛ Кубок Стенлі
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