Став відомим останній учасник плей-офф Кубку Стенлі
У зустрічі між «Коламбус Блю Джекетс» і «Торонто Мейпл Лифс» визначився 16-й учасник плей-офф Кубку Стенлі, повідомляє сайт НХЛ«Коламбус» вийшов переможцем з п’ятого матчу кваліфікаційної серії з «Торонто» та готуватиметься до старту плей-офф Кубку Стенлі.
Позитивний результат (3:0) «Коламбусом» був здобутий завдяки шайбам Зака Веренскі, Ліама Фуді і Ніка Фоліньо, а також грою воротаря Юнаса Корпісало, яка здійснив 33 сейви. Таким чином рахунок у серії став 3:2 на користь «Коламбусу».
Головний наставник переможців Джон Торторелла підкреслив успішну гру воротаря Корпісало в підсумковій звитязі клубу.
Сітка плей-офф Кубку Стенді виглядає наступним чином:
Західна конференція:
«Вегас» - «Чикаго»
«Колорадо» - «Арізона»
«Сент-Луїс» - «Калгарі»
«Даллас» - «Ванкувер»
Східна конференція:
«Філадельфія» - «Монреаль»
«Тампа-Бей» - «Коламбус»
«Вашингтон» - «Айлендерс»
«Бостон» - «Кароліна».
Додамо, матчі першого раунду плей-офф Кубка Стенлі стартуватимуть 11 серпня.
Джерело: НХЛ