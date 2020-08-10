Став відомим останній учасник плей-офф Кубку Стенлі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Twitter «Торонто Мейпл Ліфс»

У зустрічі між «Коламбус Блю Джекетс» і «Торонто Мейпл Лифс» визначився 16-й учасник плей-офф Кубку Стенлі, повідомляє сайт НХЛ

«Коламбус» вийшов переможцем з п’ятого матчу кваліфікаційної серії з «Торонто» та готуватиметься до старту плей-офф Кубку Стенлі.

Позитивний результат (3:0) «Коламбусом» був здобутий завдяки шайбам Зака Веренскі, Ліама Фуді і Ніка Фоліньо, а також грою воротаря Юнаса Корпісало, яка здійснив 33 сейви. Таким чином рахунок у серії став 3:2 на користь «Коламбусу».

Головний наставник переможців Джон Торторелла підкреслив успішну гру воротаря Корпісало в підсумковій звитязі клубу.

Сітка плей-офф Кубку Стенді виглядає наступним чином:

Західна конференція:

«Вегас» - «Чикаго»

«Колорадо» - «Арізона»

«Сент-Луїс» - «Калгарі»

«Даллас» - «Ванкувер»

Східна конференція:

«Філадельфія» - «Монреаль»

«Тампа-Бей» - «Коламбус»

«Вашингтон» - «Айлендерс»

«Бостон» - «Кароліна».

Додамо, матчі першого раунду плей-офф Кубка Стенлі стартуватимуть 11 серпня.

Джерело: НХЛ