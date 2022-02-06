Українські фігуристи відмовилися привітати росіянку після її виступу

З Росії знову летять гнівні стріли в бік наших спортсменів

На Олімпіаді в Пекіні завершився перший етап командних змагань у фігурному катанні. Сьогодні виступали жінки. В наступне коло вийшли п’ять команд, зокрема ОКР (Олімпійський комітет Росії), за яку виступала Каміла Валієва. Після її виступу деякі спортсмени встали і поаплодували спортсменці, проте українські фігуристи не зрушили з місця.

Така поведінка вкотре обурила росіян, які знову випустили чимало гнівних стріл в бік українців. Втім, постійні нападки на наших спортсменів вже починають набридати й у російській команді.

«Не робіть їм зайву рекламу. Ми можемо говорити про чудовий прокат нашої дівчини, про те, що вийшли на перше місце, про те, що наші суперники встали, бо спорт – поза політикою», – сказала Родніна «Чемпіонату».

Збірна України в командних змаганнях фігуристів посіла 10 місце.

Раніше тренерка українських фігуристів розповіла про підлість росіян на Олімпіаді.