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    Українські фігуристи відмовилися привітати росіянку після її виступу

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    Анастасія Шаботова завершувала командні змагання українців - Українські фігуристи відмовилися привітати росіянку після її виступу
    Анастасія Шаботова завершувала командні змагання українців
    фото: НОК

    З Росії знову летять гнівні стріли в бік наших спортсменів

    На Олімпіаді в Пекіні завершився перший етап командних змагань у фігурному катанні. Сьогодні виступали жінки. В наступне коло вийшли п’ять команд, зокрема ОКР (Олімпійський комітет Росії), за яку виступала Каміла Валієва. Після її виступу деякі спортсмени встали і поаплодували спортсменці, проте українські фігуристи не зрушили з місця.

    Така поведінка вкотре обурила росіян, які знову випустили чимало гнівних стріл в бік українців. Втім, постійні нападки на наших спортсменів вже починають набридати й у російській команді.

    «Не робіть їм зайву рекламу. Ми можемо говорити про чудовий прокат нашої дівчини, про те, що вийшли на перше місце, про те, що наші суперники встали, бо спорт – поза політикою», – сказала Родніна «Чемпіонату».

    Збірна України в командних змаганнях фігуристів посіла 10 місце.

    Раніше тренерка українських фігуристів розповіла про підлість росіян на Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання
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    Українські фігуристи відмовилися привітати росіянку після її виступу