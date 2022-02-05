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    Футболіста Ярмоленка звинуватили в Англії в незаконній рекламі букмекерів

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    Андрій Ярмоленко ризикує бути оштрафованим в Англії - Футболіста Ярмоленка звинуватили в Англії в незаконній рекламі букмекерів
    Андрій Ярмоленко ризикує бути оштрафованим в Англії
    фото з відкритих джерел

    Гравцю збірної України загрожує великий штраф

    Комерційні контракти вінгера «Вест Гема» та збірної України Андрія Ярмоленка потрапили під розгляд британських чиновників.

    Англійська футбольна асоціація звинувачує Андрія Ярмоленка в участі в рекламі букмекерів, повідомляє football24.

    Йдеться про співпрацю лідера збірної України з однією з українських компаній – Андрій підписав контракт ще під час виступів за дортмундську «Борусію». Ярмоленко порушив правило E8.5 кодексу Футбольної асоціації, в якому йдеться, що «футболістам не дозволено рекламувати або промоутувати будь-яку букмекерську та ставкову діяльність, у якій їм заборонено брати участь».

    Ярмоленко має два тижні (до 18 лютого), аби надати пояснення асоціації. Якщо звинувачення буде доведено (що Андрій рекламував компанію після переходу до «Вест Хема»), то українця можуть дискваліфікувати або оштрафувати. За схоже порушення у минулому році був покараний Златан Ібрагімовіч – шведа оштрафували на 50 тис. євро за долю в компанії Betfair.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко ФК «Вест Гем Юнайтед»
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    Футболіста Ярмоленка звинуватили в Англії в незаконній рекламі букмекерів