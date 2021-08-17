Названа сума, за яку «Манчестер Сіті» хоче придбати капітана збірної Англії

За трансфер Гаррі Кейна містяни пропонують 120 мільйонів фунтів стерлінгів

«Манчестер Сіті» все ще хоче придбати нападника «Тоттенгема» Гаррі Кейна в літнє трансферне вікно. «Сіті» готовий заплатити за форварда 120 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє ESPN.

В свою чергу, «Тоттенгем» оцінює свого гравця, чий контракт розрахований ще на три роки, в 150 млн фунтів стерлінгів.

У разі, якщо перехід Кейна відбудеться, «Сіті» встановить новий трансферний рекорд в історії АПЛ. Нинішній рекорд також належить «городянам» і був встановлений, коли «Манчестер Сіті» купив півзахисника Джека Гріліша у «Астон Вілли» за 100 млн фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні Кейн провів 49 матчів у всіх турнірах, забив 33 голи і зробив 16 результативних передач. Кейн є вихованцем «Тоттенгема», а за основний склад «шпор» дебютував в 2011 році.

Тим часом захисник містян Олександр Зінченко повторив досягнення земляка в англійській Прем’єр-лізі.