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    Названа сума, за яку «Манчестер Сіті» хоче придбати капітана збірної Англії

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    Трансфер Кейна може стати рекордним для англійської Прем'єр-ліги - Названа сума, за яку «Манчестер Сіті» хоче придбати капітана збірної Англії
    Трансфер Кейна може стати рекордним для англійської Прем'єр-ліги
    Фото з відкритих джерел

    За трансфер Гаррі Кейна містяни пропонують 120 мільйонів фунтів стерлінгів

    «Манчестер Сіті» все ще хоче придбати нападника «Тоттенгема» Гаррі Кейна в літнє трансферне вікно. «Сіті» готовий заплатити за форварда 120 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє ESPN.

    В свою чергу, «Тоттенгем» оцінює свого гравця, чий контракт розрахований ще на три роки, в 150 млн фунтів стерлінгів.

    У разі, якщо перехід Кейна відбудеться, «Сіті» встановить новий трансферний рекорд в історії АПЛ. Нинішній рекорд також належить «городянам» і був встановлений, коли «Манчестер Сіті» купив півзахисника Джека Гріліша у «Астон Вілли» за 100 млн фунтів стерлінгів.

    У минулому сезоні Кейн провів 49 матчів у всіх турнірах, забив 33 голи і зробив 16 результативних передач. Кейн є вихованцем «Тоттенгема», а за основний склад «шпор» дебютував в 2011 році.

    Тим часом захисник містян Олександр Зінченко повторив досягнення земляка в англійській Прем’єр-лізі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Названа сума, за яку «Манчестер Сіті» хоче придбати капітана збірної Англії