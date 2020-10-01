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    Названі найкращі футболісти Ліги чемпіонів-2019/2020

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    &laquo;Баварія&raquo; - найкраща майже в усіх номінаціях - Названі найкращі футболісти Ліги чемпіонів-2019/2020
    «Баварія» - найкраща майже в усіх номінаціях
    Світлина - CGTN

    Головного визнання удостоїлися представники команди-переможця турніру

    У ході жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2020/2021 були оголошені найкращі гравці попереднього турніру, який, перемігши 1:0 французький «Парі Сен-Жермен», виграла німецька «Баварія».

    Власне, саме футболісти мюнхенського клубу названі найкращими у чотирьох із п’яти номінацій.

    Найкращим воротарем турніру став Мануель Нойєр із «Баварії». Його одноклубник Йосуа Кімміх визнаний найкращим оборонцем. Найліпшим хавбеком став бельгієць Кевін Де Брюйне із англійського «Манчестер Сіті». Найкращим нападником турніру визнано поляка Роберта Левандовскі з «Баварії». Найкращим тренером попередньої Ліги чемпіонів, зрозуміло, теж став наставник мюнхенців Ганс-Дітер Флік.

    Найкориснішим гравцем Ліги чемпіонів-2019/2020 названо Роберта Левандовскі.

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    Роберт Левандовскі

    Груповий турнір нової Ліги чемпіонів стартує 20 жовтня. Перший тур відбудеться 20/21 жовтня, другий – за тиждень 27/28 жовтня, третій тур – 3/4 листопада, четвертий тур – 24/25 листопада, п’ятий тур – 1/2 грудня, шостий тур – 8/9 грудня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне Мануель Нойєр Роберт Левандовскі Ганс-Дітер Флік Йосуа Кімміх
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