  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Німецька «Баварія» виграла Лігу чемпіонів (відео)

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Цей удар Кінґслі Комана виявився вирішальним - Німецька «Баварія» виграла Лігу чемпіонів (відео)
    Цей удар Кінґслі Комана виявився вирішальним
    Світлина - UEFA.com

    Вирішальний гол забив Кінґслі Коман, гравець, який є вихованцем «Парі Сен-Жермен»

    Мюнхенська «Баварія» вшосте у своїй історії виграла Лігу чемпіонів. У фінальному матчі в Лісабоні німецький клуб переміг «Парі Сен-Жермен», для якого то був перший фінал у чемпіонському турнірі в історії.

    «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 0:1

    Гол: 0:1 – Кінґслі Коман (59)

    «ПСЖ»: Кейлор Навас – Керер, Тьяґо Сілва (к), Кімпембе, Бернат (Курзава, 80) – Андер Еррера (Дракслер, 72), Маркіньос, Леандро Паредес (Верратті, 65) – Анхель Ді Марія (Чупо-Мотінґ, 80), Мбаппе, Неймар. Тренер – Томас Тухель

    «Баварія»: Нойєр (к) – Кімміх, Жером Боатенґ (Ніклас Зюле, 25), Алаба, Альфонсо Девіс – Тьяґо Алькантара (Толіссо, 86), Ґорецка – Ґнабрі (Феліппе Коутіньо, 68), Томас Мюллер, Кінґслі Коман (Перішіч, 68) – Роберт Левандовскі. Тренер – Ганс-Дітер Флік

    Судді: Орсатто – Маньянеллі, Джяллатіні (всі – Італія)

    Попередження: Леандро Паредес (52), Неймар (81), Тьяґо Сілва (83), Курзава (85) – Альфонсо Девіс (28), Ґнабрі (52), Ніклас Зюле (56), Томас Мюллер (90+4)

    23 серпня. Лісабон (Португалія). «Естадіу Да Луш». Без глядачів

    У першому таймі більше потенційних нагод забити мали парижани. Ідеальні нагоди були у всіх їхніх нападників – Неймара, Кіліана Мбаппе й Анхеля Ді Марії. У «Баварії» в одному з епізодів, отримавши передачу справа, ударом з розвороту з району одинадцятиметрової позначки в стійку влучив Роберт Левандовскі. Та перша половина завершилася без голів.

    Вирішальною в зустрічі стала 59 хвилина. Йосуа Кімміх навісив справа, а вихованець «Парі Сен-Жермен» Кінґслі Коман пробив у ворота команди, в якій робив перші кроки, головою в кут – 1:0.

    Отримавши перевагу, баварці загалом вміло контролювали гру, хоча нагода відігратися у «ПСЖ» все ж була. Та Маркіньос шансом не скористався.

    Зауважимо, що попередніх п’ять перемог у Кубку/Лізі чемпіонів «Баварія здобувала в 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 роках.

     Читайте також: Божевільний гол ножицями приніс «Севільї» шостий трофей Ліги Європи (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія Кейлор Навас ФК Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе Хуан Бернат Томас Тухель Леандро Паредес Марко Верратті Преснель Кімпембе Юліан Дракслер Анхель Ді Марія Тьяґо Сілва Тільо Керер Мануель Нойєр Тьяґо Алькантара Кінґслі Коман Серж Ґнабрі Леон Ґорецка Роберт Левандовскі Філіппе Коутіньо Неймар Іван Перішіч Корентен Толіссо Томас Мюллер Маркіньос Ганс-Дітер Флік Йосуа Кімміх Альфонсо Девіс Давід Алаба Жером Боатенґ Лейвін Курзава Андер Еррера Ніклас Зюле Максім Чупо-Мотінґ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ