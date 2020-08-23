Німецька «Баварія» виграла Лігу чемпіонів (відео)

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Цей удар Кінґслі Комана виявився вирішальним Світлина - UEFA.com

Вирішальний гол забив Кінґслі Коман, гравець, який є вихованцем «Парі Сен-Жермен»

Мюнхенська «Баварія» вшосте у своїй історії виграла Лігу чемпіонів. У фінальному матчі в Лісабоні німецький клуб переміг «Парі Сен-Жермен», для якого то був перший фінал у чемпіонському турнірі в історії.

«Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 0:1

Гол: 0:1 – Кінґслі Коман (59)

«ПСЖ»: Кейлор Навас – Керер, Тьяґо Сілва (к), Кімпембе, Бернат (Курзава, 80) – Андер Еррера (Дракслер, 72), Маркіньос, Леандро Паредес (Верратті, 65) – Анхель Ді Марія (Чупо-Мотінґ, 80), Мбаппе, Неймар. Тренер – Томас Тухель

«Баварія»: Нойєр (к) – Кімміх, Жером Боатенґ (Ніклас Зюле, 25), Алаба, Альфонсо Девіс – Тьяґо Алькантара (Толіссо, 86), Ґорецка – Ґнабрі (Феліппе Коутіньо, 68), Томас Мюллер, Кінґслі Коман (Перішіч, 68) – Роберт Левандовскі. Тренер – Ганс-Дітер Флік

Судді: Орсатто – Маньянеллі, Джяллатіні (всі – Італія)

Попередження: Леандро Паредес (52), Неймар (81), Тьяґо Сілва (83), Курзава (85) – Альфонсо Девіс (28), Ґнабрі (52), Ніклас Зюле (56), Томас Мюллер (90+4)

23 серпня. Лісабон (Португалія). «Естадіу Да Луш». Без глядачів

У першому таймі більше потенційних нагод забити мали парижани. Ідеальні нагоди були у всіх їхніх нападників – Неймара, Кіліана Мбаппе й Анхеля Ді Марії. У «Баварії» в одному з епізодів, отримавши передачу справа, ударом з розвороту з району одинадцятиметрової позначки в стійку влучив Роберт Левандовскі. Та перша половина завершилася без голів.

Вирішальною в зустрічі стала 59 хвилина. Йосуа Кімміх навісив справа, а вихованець «Парі Сен-Жермен» Кінґслі Коман пробив у ворота команди, в якій робив перші кроки, головою в кут – 1:0.

Отримавши перевагу, баварці загалом вміло контролювали гру, хоча нагода відігратися у «ПСЖ» все ж була. Та Маркіньос шансом не скористався.

Зауважимо, що попередніх п’ять перемог у Кубку/Лізі чемпіонів «Баварія здобувала в 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 роках.