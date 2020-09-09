Кріштіану Роналду – перший європеєць, який забив 100 голів за збірну. Список топ-бомбардирів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кріштіану Роналду в матчі зі шведами закрив одну сотню і відкрив нову Світлина - UEFA.com

У світі португалець поступається тільки одному гравцеві

35-річний португалець Кріштіану Роналду став першим європейським футболістом, який забив 100 м’ячів за національну збірну. Історичним став перший з двох м’ячів Роналду у ворота збірної Швеції в рамках Ліги націй. Поєдинок відбувся 8 вересня.

Кріштіану вже давно, під час мундіалю-2018 перевершив європейський рекорд угорця Ференца Пушкаша, який за свою й іспанську національні збірні провів 84 голи.

В світі результативніше, ніж Роналду за збірну грав лише іранець Алі Даєї, на рахунку якого 109 м’ячів. Однак КріРо ще зі збірною не прощається і матиме змогу цей рекорд перевершити.

Європейські бомбардири, які забивали за збірну 50 і більше голів

Кріштіану Роналду (Португалія) – 101 гол у 165 матчах

Ференц Пушкаш (Угорщина та Іспанія) – 84 у 89

Шандор Кочіш (Угорщина) – 75 у 68

Мирослав Клозе (Німеччина) – 71 у 137

Ґерд Мюллер (Німеччина) – 68 у 62

Роббі Кін (Ірландія) – 68 у 146

Златан Ібраґімовіч (Швеція) – 62 у 116

Роберт Левандовскі (Польща) – 61 у 112

Імре Шлоссер (Угорщина) – 59 у 68

Давід Вілья (Іспанія) – 59 у 98

Едін Джеко (Боснія і Герцеґовина) – 59 у 108

Ян Коллер (Чехія) – 55 у 91

Йоахім Штрайх (НДР) – 55 у 102

Вейн Руні (Англія) – 53 у 120

Поуль Нільсен (Данія) – 52 у 38

Ромелу Лукаку (Бельгія) – 52 у 85

Йон-Даль Томассон (Данія) – 52 у 112

Тьєррі Анрі (Франція) – 51 у 123

Гакан Шюкюр (Туреччина) – 51 у 112

Лайош Тіхи (Угорщина) – 51 у 72

Робін ван Персі (Нідерланди) – 50 у 102

У складі збірної України найбільше голів за історію провів Андрій Шевченко – 48 у 111-ти матчах.