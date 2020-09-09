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    Кріштіану Роналду – перший європеєць, який забив 100 голів за збірну. Список топ-бомбардирів

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    Кріштіану Роналду в матчі зі шведами закрив одну сотню і відкрив нову - Кріштіану Роналду – перший європеєць, який забив 100 голів за збірну. Список топ-бомбардирів
    Кріштіану Роналду в матчі зі шведами закрив одну сотню і відкрив нову
    Світлина - UEFA.com

    У світі португалець поступається тільки одному гравцеві

    35-річний португалець Кріштіану Роналду став першим європейським футболістом, який забив 100 м’ячів за національну збірну. Історичним став перший з двох м’ячів Роналду у ворота збірної Швеції в рамках Ліги націй. Поєдинок відбувся 8 вересня.

    Кріштіану вже давно, під час мундіалю-2018 перевершив європейський рекорд угорця Ференца Пушкаша, який за свою й іспанську національні збірні провів 84 голи.

    В світі результативніше, ніж Роналду за збірну грав лише іранець Алі Даєї, на рахунку якого 109 м’ячів. Однак КріРо ще зі збірною не прощається і матиме змогу цей рекорд перевершити.

    Європейські бомбардири, які забивали за збірну 50 і більше голів

    Кріштіану Роналду (Португалія) – 101 гол у 165 матчах
    Ференц Пушкаш (Угорщина та Іспанія) – 84 у 89
    Шандор Кочіш (Угорщина) – 75 у 68
    Мирослав Клозе (Німеччина) – 71 у 137
    Ґерд Мюллер (Німеччина) – 68 у 62
    Роббі Кін (Ірландія) – 68 у 146
    Златан Ібраґімовіч (Швеція) – 62 у 116
    Роберт Левандовскі (Польща) – 61 у 112
    Імре Шлоссер (Угорщина) – 59 у 68
    Давід Вілья (Іспанія) – 59 у 98
    Едін Джеко (Боснія і Герцеґовина) – 59 у 108
    Ян Коллер (Чехія) – 55 у 91
    Йоахім Штрайх (НДР) – 55 у 102
    Вейн Руні (Англія) – 53 у 120
    Поуль Нільсен (Данія) – 52 у 38
    Ромелу Лукаку (Бельгія) – 52 у 85
    Йон-Даль Томассон (Данія) – 52 у 112
    Тьєррі Анрі (Франція) – 51 у 123
    Гакан Шюкюр (Туреччина) – 51 у 112
    Лайош Тіхи (Угорщина) – 51 у 72
    Робін ван Персі (Нідерланди) – 50 у 102

    У складі збірної України найбільше голів за історію провів Андрій Шевченко – 48 у 111-ти матчах.

     Читайте також: Обігнав Шевченка: Ярмоленко вийшов у лідери результативності в історії України
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Ліга націй Едін Джеко Ромелу Лукаку Роберт Левандовскі Кріштіану Роналду Ґерд Мюллер Ференц Пушкаш Златан Ібраґімовіч Йон-Даль Томассон Тьєррі Анрі Вейн Руні Алі Даєї Шандор Кочіш Мирослав Клозе Роббі Кін Імре Шлоссер Давід Вілья Ян Коллер Йоахім Штрайх Поуль Нільсен Гакан Шюкюр Лайош Тіхи Робін ван Персі
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