Кріштіану Роналду – перший європеєць, який забив 100 голів за збірну. Список топ-бомбардирів
У світі португалець поступається тільки одному гравцеві
35-річний португалець Кріштіану Роналду став першим європейським футболістом, який забив 100 м’ячів за національну збірну. Історичним став перший з двох м’ячів Роналду у ворота збірної Швеції в рамках Ліги націй. Поєдинок відбувся 8 вересня.
Кріштіану вже давно, під час мундіалю-2018 перевершив європейський рекорд угорця Ференца Пушкаша, який за свою й іспанську національні збірні провів 84 голи.
В світі результативніше, ніж Роналду за збірну грав лише іранець Алі Даєї, на рахунку якого 109 м’ячів. Однак КріРо ще зі збірною не прощається і матиме змогу цей рекорд перевершити.
Європейські бомбардири, які забивали за збірну 50 і більше голів
Кріштіану Роналду (Португалія) – 101 гол у 165 матчах
Ференц Пушкаш (Угорщина та Іспанія) – 84 у 89
Шандор Кочіш (Угорщина) – 75 у 68
Мирослав Клозе (Німеччина) – 71 у 137
Ґерд Мюллер (Німеччина) – 68 у 62
Роббі Кін (Ірландія) – 68 у 146
Златан Ібраґімовіч (Швеція) – 62 у 116
Роберт Левандовскі (Польща) – 61 у 112
Імре Шлоссер (Угорщина) – 59 у 68
Давід Вілья (Іспанія) – 59 у 98
Едін Джеко (Боснія і Герцеґовина) – 59 у 108
Ян Коллер (Чехія) – 55 у 91
Йоахім Штрайх (НДР) – 55 у 102
Вейн Руні (Англія) – 53 у 120
Поуль Нільсен (Данія) – 52 у 38
Ромелу Лукаку (Бельгія) – 52 у 85
Йон-Даль Томассон (Данія) – 52 у 112
Тьєррі Анрі (Франція) – 51 у 123
Гакан Шюкюр (Туреччина) – 51 у 112
Лайош Тіхи (Угорщина) – 51 у 72
Робін ван Персі (Нідерланди) – 50 у 102
У складі збірної України найбільше голів за історію провів Андрій Шевченко – 48 у 111-ти матчах.