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    Луческу перерахував переваги «Шахтаря» над «Інтером»

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    Луческу з 2017 по 2019 роки тренував збірну Туреччини&nbsp; - Луческу перерахував переваги «Шахтаря» над «Інтером»
    Луческу з 2017 по 2019 роки тренував збірну Туреччини 
    Світлина - FootBoom

    Румунський фахівець назвав сильні сторони донеччан

    Головний наставник київського «Динамо» Мірча Луческу назвав європейський досвід перевагою «Шахтаря» перед «Інтером» у півфінальному поєдинку Ліги Європи.

    «Думаю наразі «Шахтар» перевершує «Інтер». Хоча б тому, що вони давно грають разом, у них великий європейський досвід і вони завжди знають, що робити в будь-якій ситуації. «Інтер» - хороша команда, у них чудові фізичні якості. Мені подобається Антоніо Конте: він вміє надавати бойовий настрій своїм командам і дуже хороший в тактиці, завжди обирає правильних гравців», - зізнався 75-річний тренер.

    Луческу підкреслив, що з технічної точки зору донецький клуб нічим не поступається міланській команді.

    Зазначимо, що півфінальна баталія Ліги Європи стартуватиме сьогодні о 22:00. Вирішальний матч турніру відбудеться 21 серпня у Кельні.

    Примітно, що в очних протистояннях «Шахтар» і «Інтер» грали тільки двічі – у 2005 році у відборі до Ліги чемпіонів в Донецьку «Шахтар» поступився (0:2), а в Мілані зіграв внічию (1:1).

    Читайте також: «Севілья» вийшла у фінал Ліги Європи УЄФА.

    Джерело: gazzetta.it

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга Європи Мірча Луческу ФК Інтер (Мілан)
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