«Не конфлікт, а війна». Український футболіст розповів іспанському ЗМІ про вторгнення РФ

За словами 36-річного Чигринського, для нього все поділилося на до і після вторгнення

Чигринський переконаний, що Україна і світ мають виграти цю війну

Український захисник грецького «Іонікоса» Дмитро Чигринський розповів іспанському виданню Relevo про вторгнення РФ в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, журналіст запитав українця про його ставлення до «конфлікту з Росією».

«Конфлікт? Який конфлікт? Це не конфлікт. Реальність така, що якщо ми хочемо жити в цивілізованому світі з цінностями свободи та прав людини, ми повинні розуміти, що це не конфлікт. Це війна. Це не війна проти України, це війна проти світу. Відчуваю вдячність за те, як світ допомагає моїй країні, але також вірю, що тільки разом ми можемо зупинити це», – наголосив Чигринський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також зазначив, що тепер не можна просити просто миру.

«Що таке мир? Якщо ця війна припиниться зараз, це буде фальшивий мир. Тому що росіяни вже зробили те, що зробили, а Україна і світ мають виграти цю війну. Ми хочемо бути частиною вільного світу з європейськими цінностями. Якщо можна говорити про нацистів, то це нацисти. Знаю, в Європі люди звикли до того, що відбувається, але не ми.

Щодня дивлюся на кількість смертей, щодня дивлюся на ціну, яку ми платимо, щоб бути вільними. І це дуже висока ціна. Ми не можемо цього допустити. Знаю, це звучить як: «Що ти ще просиш?», але це реальність. Світ має допомогти Україні виграти цю війну», – зазначив Чигринський.

За словами 36-річного українського захисника, для нього все поділилося на до і після вторгнення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Те, ким я був раніше, не має нічого спільного з тим, як почав бачити навіть футбол зараз. Є справді важливі речі, а потім – все решта. З перших місяців мені було неможливо зосередитися на футболі. Приходив додому і дивився відео, читав новини, дивився, як гинуть мої українські брати та сестри», – розповів Чигринський.