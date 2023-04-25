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Бразильський футбольний клуб змінив назву на «Маріуполь» (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бразильський футбольний клуб змінив назву на «Маріуполь» (фото)
Українська діаспора допомагає маріупольцям
фото з відкритих джерел

Бразильці українського походження складають основу команди

Бразильський футбольний клуб «Бател» змінив назву на «Маріуполь». Відповідну заяву клуб оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

«Маріуполь став найбільш бомбардованим містом України.  90% міста перестало існувати: коли, театри, кінотеатри та футбольна команда, яка найбільше представляла суспільство.

19 березня 2022 року ФК «Маріуполь» мав зіграти з ФК «Колос» на домашньому стадіоні імені Володимира Бойка за 57,3 км від кордону з Росією. Але той матч так і не було проведено. Його стадіон перетворився на руїни, і команда припинила своє існування. Без жодних прогнозів на повернення на поле» – йдеться у заяві.

скріншот сторінки Instagram бразильського клубу
скріншот сторінки Instagram бразильського клубу

Згідно повідомлення, відтепер клуб виступатиме у формі та під назвою «Маріуполь», поки справжній ФК «Маріуполь» не повернеться додому.

Відзначимо, місто Гуарапуава, в районі Прудентополіса, штат Парана, має 75% населення українського походження. Це найбільша українська громада у Латинській Америці, й бразильці українського походження складають основу команди. І вони дбатимуть про ФК «Маріуполь» доти, доки команда не зможе повернутися на батьківщину.

Теги: Маріуполь громада стадіон Бразилія діаспора НОВИНИ ФУТБОЛУ

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