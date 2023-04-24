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Футбольна збірна України продовжить відбір на Євро-2024 попри участь Білорусі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Футбольна збірна України продовжить відбір на Євро-2024 попри участь Білорусі
Україна не зніметься з відбору на Євро і зіграє на чемпіонаті Європи-2023
фото: Андрій Павелко

Також немає перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023

Збірна України з футболу не зніматиметься з відбору на Євро-2024, незважаючи на заборону участі у турнірах, де присутні росіяни чи білоруси. Про це повідомляє голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи з відбору на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз'яснення ситуації», – написав Павелко.

При цьому він навів текст листа Мінмолодьспорту, в якому сказано, що участь у відборі на Євро-2024 дозволили, оскільки організатори турніру вирішили розводити українську та білоруську команди.

«У разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для вирішення питань пов'язаних з подальшою участю у змаганнях мають бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту (наказ про заборону участі у турнірах з росіянами та білорусами – «Главком»)», – додають у листі.

Андрій Павелко уточнив, що також немає перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Тепер за участь у змаганнях разом із росіянами українцям загрожують санкції від рідних Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді і спорту. 

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Теги: Андрій Павелко Збірна України чемпіонат Європи

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