Світоліна – Серена Вільямс. Усе, що треба знати про півфінал US Open

Три роки тому в олімпійському Ріо Еліна Світоліна шокувала Вільямс НОК України

Анонс поєдинку, який може переписати історію українського тенісу

Найближчої ночі, 6 вересня, о 2:00 за київським часом українка Еліна Світоліна в Нью-Йорку зіграє в другому в житті півфіналі турніру Grand Slam. В 1/2-й Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000) Еліна зустрінеться з восьмою на цей момент тенісисткою світу Сереною Вільямс зі США.

Саме з перемоги над легендарною американкою в 1/8 фіналу Олімпіади в Ріо-де-Жанейро в 2016 році розпочалося сходження Еліни Світоліної на тенісну вершину. Три роки тому цей результат вважався гучною сенсацією, а нині Еліна як мінімум не аутсайдер у протистоянні з 24-разовою переможницею турнірів Grand Slam у півфіналі US Open.

Зауважимо, що та зустріч трирічної давнини в Ріо досі залишається останнім очним протистоянням суперниць. До того вони зустрічалися ще чотири рази і Вільямс-молодша, якій нині 39 у цих поєдинках святкувала перемоги.

Еліна Світоліна знає, як перемагати Серену

У 2012-му вона перемогла зовсім юну, ще 17-річну українку в плей-оф Кубка Федерацій (6:2, 6:1). Через три роки спершу виграла у трьох сетах в третьому колі Australian Open, потім у півфіналі турніру в Цинциннаті. В 2016-му, незадовго до зустрічі на Олімпіаді, була звитяга в 1/8 фіналу Roland Garros. У Парижі Вільямс перемогла 6:1, 6:1 і її перевага видавалася безапеляційною. Однак через два місяці ситуація змінилася докорінно.

Не дивлячись на те, що Світоліна нині посідає п’яте місце в світовому рейтингу, а з понеділка переміститься мінімум на третє, букмекери вважають фавориткою нинішнього протистояння Серену. Коефіцієнт на її перемогу коливається в межах 1,4, тоді як на Еліні можна заробити ліпше – 3,2.

«Матч із Сереною? Це великий виклик грати з нею. Вона – велика чемпіонка. Тому проти неї буде дуже важко грати, - сказала Світоліна напередодні. - У Серени приголомшлива подача. Мені треба буде реагувати блискавично і використовувати всі шанси, які мені будуть. На цьому турнірі я вже грала з тенісистками, що володіють потужними ударами. Тому головне-реагувати швидко».

Переможні емоції Еліни

«Еліна – справжній боєць, вона здатна діставати найскладніші м’ячі, - каже Серена. – Вона мало помиляється. Доведеться докладати максимум зусиль для перемоги. Наша зустріч на Олімпіаді в Ріо була дуже важкою для мене. За кілька днів до того я вперше програла в парному розряді і була дуже виснаженою»

Додамо, що для Еліни це буде другий півфінал Grand Slam у кар’єрі після цьогорічного Вімблдонського турніру. Три місяці тому в Лондоні українка програла майбутній переможниці, румунці Сімоні Халеп.

Іван Вербицький, «Главком»



