Кубок Девіса: чи вдасться українським тенісистам створити диво в Будапешті?

Андрій Медведєв, Ерік Ваншельбойм, Денис Молчанов, Ілля Марченко та Сергій Стаховський готуються дати бій угорцям Фото: ФТУ

Явними фаворитами цього двобою є саме угорці, але наші хлопці налаштовуються дати бій господарям кортів

Вже за декілька годин чоловіча збірна України з тенісу проведе свій перший у цьому році поєдинок в рамках Першої групи Євро-Африканської зони Кубку Девіса. Суперником наших хлопців буде команда Угорщина, яка змогла зібрати на цю домашню для себе гру оптимальний склад.

Варто зазначити, що українці зможуть сьогодні та завтра побачити трансляція поєдинку на телеканалі UA:ПЕРШИЙ. Початок - о 12:00 за київським часом.

Переможець двобою отримає путівку до кваліфікаційного раунду Кубку Девіса-2020. Команда, яка зазнає поразки, продовжить боротьбу у поєдинках Першої групи Євро-Африканської зони.

Суперники зіграють на відкритому ґрунтовому корті у Будапешті.

Сама гра складається з п'яти поєдинків у трьохсетовому форматі. Дві одиночних гри відбудуться вже сьогодні, 14 вересня. А завтра, 15 вересня, зіграють парні комбінації, а також два одиночні поєдинки. Отже, для перемоги збірній України необхідно здобувати звитягу в мінімум трьох матчах.

Збірна Угорщини

Наші суперники зуміли на цей поєдинок залучити всіх своїх лідерів. Головна зірка угорців - 27-річний гравець ТОП-100 рейтингу ATP (наразі займає 65 позицію) Мартон Фучовіч. Він любить та вміє грати на ґрунті. Зокрема, свій єдиний титул на турнірах ATP Фучовіч здобув у 2018 році саме на ґрунтових кортах Женеви.

Лідер угорців Мартон Фучович

Другим номером угорців є 30-річний Аттіла Балаш. Він займає 136 позицію в одиночному рейтингу ATP і також віддає перевагу саме ґрунтовим кортам. Зокрема, на ґрунті йому вдалося цього року дістати до фіналу турніру ATP у Хорватії.

Варто, зазначити, що Балаш ніколи не був гравцем ТОП-100 рейтингу ATP. Він переважно грає на турнірах серії Челленджер, а 2019 рік є найуспішнішим в його кар'єрі. Однак, доволі часто Аттілі бракує стабільності, тож перемогти його під силу і Стаховському, і Марченку.

Другий номер угорців 30-річний Аттіла Балаш

Інші троє угорських тенісистів (Петер Надь, Габор Боршош та Фабіан Марощан), які заявлені на цю гру, не входять навіть до ТОП-500 рейтингу ATP та є відвертими запасними команди. Їхня поява на корті можлива лише у випадку форс-мажору або у поєдинках, які вже не матимуть турнірної ваги.

Збірна України

Лідером та головною надією нашої збірної вже вкотре є 33-річний старожил українського тенісу Сергій Стаховський. Він проводить не найкращий свій сезон і на даний момент в світовій класифікації посідає 147 місце. В цьому сезоні до свого активу Стаховський може занести хіба що перемогу в парному розряді на турнірі ATP у Ньюпорті.

Однак, Стаховський має колосальний досвід саме поєдинків Кубку Девіса. Зокрема, минулого року у Бучі він переміг більш рейтингового португальця Жоау Соузу. Тож і в поєдинку з угорцями ми можемо розраховувати, що Сергій зможе здолати Балаша та хоча б спробує нав'язати боротьбу Фучовічу. Стаховський також заявлений і в парному поєдинку, де його партнером буде Денис Молчанов.

Другий номер нашої команди Ілля Марченко цього року продовжує відновлюватися від травми. Наразі він займає 371 місце в рейтингу ATP, однак йому до снаги нав'язати боротьбу лідерам угорців. Особливо ми можемо розраховувати на перемогу Іллі в поєдинку проти Балаша.

Також у резерві нашої збірної є 18-річний Ерік Ваншельбойм. Ерік - майбутнє українського тенісу, однак його час бути лідером команди в таких поєдинках ще не прийшов.

Четвертим нашим гравцем є фахівець з гри у парі Денис Молчанов. Він займає 70 позицію в парному рейтингу ATP і в суботу разом з Сергієм Стаховським є однією з головних надій нашої команди на здобуття балів у цьому поєдинку.

Якою є формула успіху для збірної України?

Явним фаворитом цього двобою є саме угорці. Зокрема, букмекери оцінюють ймовірність їхнього успіху коефіцієнтом 1.15. На перемогу ж нашої збірної ставки приймають з коефіцієнтом 4.7.

Однак, шанси на підсумкову звитягу в наших хлопців все ж є. Якою ж є формула успіху для збірної України?

Українці можуть розраховувати на перемогу в неділю у парному поєдинку. Також Сергій Стаховський та Ілля Марченко мають перемагати другого номера угорців Аттілу Балаша. Все таки лідер угорців Фучовіч наразі перебуває в набагато кращій формі, ніж наші лідери, і перемога над ним стане справжнім спортивним подвигом.

Однак, прогнози річ доволі невдячна. Все на свої місця розставить гра, в якій ми і побажаємо нашим хлопцям перемоги та талану.



Артем Худолєєв, «Главком»